9:45 – роковой час: тайна петербургских часов, предсказывающих смерть в Кунсткамере
9:45 – роковой час: тайна петербургских часов, предсказывающих смерть в Кунсткамере

Опубликовано: 2 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Кунсткамера
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Самые жуткие легенды музея.

Кунсткамера, первый музей России, основанный Петром I, хранит не только научные диковины, но и множество тайн, овеянных мистическими легендами.

Среди них — истории о гиганте, потерявшем голову, и о зловещих часах, предвещающих беду.

Человек-гигант: скелет в поисках головы

Одна из самых известных легенд связана с Николаем Буржуа, французом ростом 226,7 см, которого Петр I привез в Петербург.

Уникальный рост француза вызвал небывалый интерес. Проработав при дворе лакеем семь лет, он скончался от апоплексического удара.

По приказу Петра I, тело Буржуа было передано в Кунсткамеру. Его скелет долгие годы служил экспонатом, пока в 1747 году при пожаре не исчезла голова.

Скелет, не пострадавший от огня, остался без своего «венца». Легенда гласит, что с тех пор призрак гиганта бродит по залам музея, пугая охранников в поисках утраченной головы.

Зловещие часы: роковое время

Другая таинственная история связана с загадочными часами, якобы привезенными в Петербург одним офицером и выставленными в одном из залов Кунсткамеры.

Часы из красного дерева, с искусной резьбой и красивым циферблатом, не работают.

Однако сотрудники музея не раз замечали странное: стрелки часов начинают двигаться в обратном направлении, а остановившись на отметке «9:45», замирают. Это явление считается дурным знаком.

Согласно поверью, если часы показывают это роковое время, одного из сотрудников музея в скором времени ожидает смерть.

Эти истории, передающиеся из поколения в поколение, добавляют Кунсткамере ореол загадочности и мистицизма, делая ее не просто хранилищем диковинок, а местом, где оживают легенды.

Ксения Пронина
Город
