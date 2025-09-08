«Наказание для преступников не только неотвратимо, но еще и публично»: что грозит отцу-садисту из Ленобласти

Недавний случай в Новом Девяткино, где отец систематически избивал своих сыновей, вызвал широкий общественный резонанс.
Многие обеспокоены тем, что виновный может отделаться лишь условным наказанием. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник разъяснила порталу «Городовой», что грозит подобным «отцам-тиранам».
«Преступление тяжкое»: закон против насилия
Согласно статье 117 Уголовного кодекса РФ, систематические побои или иные насильственные действия, причиняющие физические и психические страдания несовершеннолетнему, влекут за собой наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Псевдо-религиозные оправдания: опасная пропаганда
Адвокат также осудила тех, кто пытается оправдать домашнее насилие, ссылаясь на религиозные или псевдо-религиозные учения.
"К сожалению, высказывания ряда одиозных деятелей, выдаивающие себя за религиозных или псевдо- религиозных учителей последнее время пытаются внедрить мысль что побои в семье: родителями — детей, мужьями — жен — это нормально".
“Нет, это абсолютно не нормально и на мой взгляд лица, разделяющие и открыто пропогандирующие подобные утверждения сами подлежат привлечению к уголовной ответственности”, — считает Вербицкая-Линник.
"Именно такие деятели служат «вдохновителями» для отцов — садистов и/или извращенцев, реализующих свою «власть» над несовершеннолетними детьми ссылаясь на псевдо-религиозные и извращенные «священные учения»".
Она уверена, что подобные деятели дискредитируют традиционные ценности и подстрекают к преступлениям против самых незащищенных.
Публичность и неотвратимость наказания
“Я полагаю, что только максимальная публичная огласка и контроль центрального аппарата Следственного комитета РФ может выяснить все обстоятельства и привлечь к заслуженному наказания отца, истязавшего своего сына”, — говорит адвокат.
Она настаивает, что наказание за подобные преступления должно быть не только неотвратимым, но и публичным, чтобы жертвы знали, что закон и государство стоят на их стороне.