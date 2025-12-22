Городовой / Город / На новогодних каникулах мосты и набережные Петербурга заговорят светом: поздравления — дважды в день
Опубликовано: 22 декабря 2025 19:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Во время новогодних каникул в Санкт-Петербурге несколько мостов станут площадками светомузыкального шоу.

В Санкт-Петербурге появится новая традиция встречи Нового года. На период зимних каникул для жителей и гостей города подготовлено светомузыкальное представление.

С первых дней января художественная подсветка украсит Дворцовый и Троицкий мосты, а также Дворцовую набережную, сообщает Neva.Today.

С 1 по 11 января праздничная иллюминация будет зажигаться ежедневно. Свидетелями светового представления можно стать дважды каждый вечер: в 20:00 и в 20:15.

В эти минуты на набережной прозвучат поздравления с наступающим годом от имени города.

Городское руководство рассчитывает, что подобная праздничная программа станет ежегодной традицией на долгие годы вперед. Желание сделать проект регулярным связано с позитивной реакцией горожан.

Некоторые петербуржцы уже оценили пробный запуск шоу, который состоялся в прошедшую субботу, 20 декабря.

Автор:
Юлия Аликова
