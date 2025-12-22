На новогодних каникулах мосты и набережные Петербурга заговорят светом: поздравления — дважды в день

В Санкт-Петербурге появится новая традиция встречи Нового года. На период зимних каникул для жителей и гостей города подготовлено светомузыкальное представление.
С первых дней января художественная подсветка украсит Дворцовый и Троицкий мосты, а также Дворцовую набережную, сообщает Neva.Today.
С 1 по 11 января праздничная иллюминация будет зажигаться ежедневно. Свидетелями светового представления можно стать дважды каждый вечер: в 20:00 и в 20:15.
В эти минуты на набережной прозвучат поздравления с наступающим годом от имени города.
Городское руководство рассчитывает, что подобная праздничная программа станет ежегодной традицией на долгие годы вперед. Желание сделать проект регулярным связано с позитивной реакцией горожан.
Некоторые петербуржцы уже оценили пробный запуск шоу, который состоялся в прошедшую субботу, 20 декабря.
