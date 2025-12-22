Свет погас на «Улицах разбитых фонарей»: не стало актёра Николая Денисова

С 2005 года артист был занят в Московской драматической труппе «Блуждающие звёзды».

Не стало народного артиста России Николая Денисова — ему было 80 лет. О его кончине стало известно 19 декабря 2025 года, сообщает портал «Кино-театр.ру».

Николай Денисов появился на свет 1 октября 1945 года. После окончания актёрского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1970 году он начал творческий путь в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Позднее, в течение десятилетия, служил в Театре на Литейном в Ленинграде.

С 2005 года артист входил в труппу петербургского государственного театра «Бенефис», а начиная с 2021 года работал в московском драматическом коллективе «Блуждающие звёзды».

Денисов принимал участие в телевизионном проекте «Песня года» и неоднократно становился лауреатом этого фестиваля.

Кроме актёрской профессии, он проявлял себя в качестве автора текстов песен, сотрудничая с известными исполнителями.

Широкое признание Денисову принесли работы в популярных телесериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».

Коллеги и поклонники выражают соболезнования в связи с уходом актёра.

