Свет погас на «Улицах разбитых фонарей»: не стало актёра Николая Денисова

Не стало народного артиста России Николая Денисова — ему было 80 лет. О его кончине стало известно 19 декабря 2025 года, сообщает портал «Кино-театр.ру».
Николай Денисов появился на свет 1 октября 1945 года. После окончания актёрского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии в 1970 году он начал творческий путь в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина.
Позднее, в течение десятилетия, служил в Театре на Литейном в Ленинграде.
С 2005 года артист входил в труппу петербургского государственного театра «Бенефис», а начиная с 2021 года работал в московском драматическом коллективе «Блуждающие звёзды».
Денисов принимал участие в телевизионном проекте «Песня года» и неоднократно становился лауреатом этого фестиваля.
Кроме актёрской профессии, он проявлял себя в качестве автора текстов песен, сотрудничая с известными исполнителями.
Широкое признание Денисову принесли работы в популярных телесериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Глухарь» и «Ищейка».
Коллеги и поклонники выражают соболезнования в связи с уходом актёра.
