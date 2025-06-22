Разводиться нельзя договориться: как изменится процедура расторжения брака в России

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Министерства юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко выступил с предложением, которое может кардинально изменить процедуру расторжения брака в России.

Он потребовал ввести обязательную медиацию для всех супругов, решивших развестись.

Эта инициатива вызвала широкий резонанс в юридическом сообществе и обществе в целом.

«Умный медиатор»: Шанс спасти семью или формальность?

Как пишет РИА Новости, Чуйченко аргументировал свою позицию тем, что, прежде чем обращаться в суд, супругам следует дать шанс решить возникшие разногласия с помощью квалифицированного переговорщика.

«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки. Мне кажется, на уровне закона нужно вводить обязательную медиацию, прежде всего, по семейным делам», — заявил глава Минюста.

Идея заключается в том, что нейтральный посредник, обладающий опытом в семейном праве и психологии, сможет помочь супругам осознать истинные причины разногласий, выслушать обе стороны и найти компромисс, который удовлетворит интересы всех участников, включая детей.

«Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к умному, опытному медиатору, который, может быть, им мозги вправит, и таким образом семья будет сохранена?» — сказал Чуйченко.

Он подчеркнул, что медиатор может помочь супругам найти взаимоприемлемое решение и избежать затяжного и дорогостоящего судебного процесса. По его мнению, такая процедура позволит не только сохранить семьи, но и снизить эмоциональную нагрузку на супругов во время развода.

Цифровизация и принудительное исполнение: Дополнительные инициативы Минюста

Помимо обязательной медиации, Константин Чуйченко представил и другие важные инициативы, направленные на повышение эффективности правовой системы.

В частности, он подчеркнул необходимость полного перевода исполнительных листов по решениям всех судов в электронный вид.

«Исполнительные листы по решениям всех судов нужно перевести в электронный вид; реализовано это будет в ближайшее время», — отметил он.

Это позволит значительно ускорить процесс исполнения судебных решений и упростить контроль за их выполнением.

Также, глава Минюста заявил о необходимости внедрения механизма принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых третейскими судами.

Это, по его мнению, повысит доверие к альтернативным способам разрешения споров и позволит сторонам более эффективно защищать свои права и интересы.

ПМЭФ — площадка для обсуждения ключевых вопросов развития страны

Петербургский международный экономический форум, который в этом году проходит с 18 по 21 июня, стал площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с развитием российской экономики и правовой системы.

Инициатива Минюста об обязательной медиации при разводах вписывается в общую концепцию форума, направленную на укрепление общечеловеческих ценностей и создание более гармоничного и справедливого общества.

Возможные последствия и вопросы к реализации

Идея обязательной медиации вызывает ряд вопросов. Во-первых, насколько эффективно будет работать такая система, если один из супругов категорически против примирения?

Во-вторых, каким образом будет обеспечиваться качество работы медиаторов и их независимость?

В-третьих, не приведет ли это к увеличению бюрократической нагрузки на систему правосудия?

К тому же, существуют опасения, что обязательная медиация может использоваться как инструмент давления на одну из сторон, особенно в случаях домашнего насилия или неблагоприятного социального положения.

Поэтому, при реализации данной инициативы необходимо учитывать все возможные риски и разработать четкие механизмы защиты прав и интересов всех участников процесса.