Певческая капелла: история старейшей хоровой капеллы России и ее здания на Мойке

На набережной реки Мойки расположено здание, где живет история старейшей хоровой капеллы России — свидетеля веков и хранителя русской певческой культуры.

Среди зданий исторического центра Петербурга, на набережной реки Мойки, под номером 20, стоит дом, который знают далеко за пределами города.

Это здание Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга — учреждения с невероятно долгой и богатой историей, колыбели русской хоровой музыки, и дом, который сам по себе является важным памятником зодчества.

Рассказ о Капелле — это рассказ о людях, их голосах, великих мелодиях и стенах, видевших смену эпох.

Учреждение с корнями в глубине веков

История Певческой капеллы уходит своими корнями в XV столетие, во времена Московского государства. Ее предтеча — Хор государевых певчих дьяков — был создан еще при великом князе Иване III в 1479 году.

Таким образом, это действительно старейшее профессиональное музыкальное учреждение России.

С течением веков хор менял названия и статус, но его основная задача оставалась прежней — служить русскому богослужению и поддерживать певческую традицию при царском (а затем и императорском) дворе.

С основанием Петербурга хор перебрался на берега Невы.

Его значение росло. При дворе работали выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты, многие из которых преподавали или руководили хором.

Здесь трудились такие столпы русской музыки, как Дмитрий Бортнянский, который возглавлял Капеллу с 1796 по 1825 год, и Михаил Иванович Глинка, чье имя сейчас носит учреждение.

В разные годы с Капеллой были связаны Николай Римский-Корсаков, Анатолий Лядов, Антон Аренский и многие другие композиторы и музыкальные деятели, которые преподавали здесь или использовали ее для исполнения своих произведений.

Капелла была не только исполнителем, но и образовательным центром, кузницей певческих и музыкальных кадров.

Ее хор славился во всем мире своим мощным звучанием, чистотой интонации и глубоким проникновением в суть русской духовной и светской музыки.

Дом для голосов: здание на Мойке

А теперь обратимся к зданию, которое стало постоянным домом для этого учреждения. Место на набережной Мойки было выбрано не случайно.

В первой половине XIX века для нужд Капеллы потребовалось здание.

Строительство велось в 1810–1811 годах по проекту архитектора Луиджи Руска. Руска — известный мастер классического стиля, который создал в Петербурге немало значимых построек.

Здание Капеллы, выполненное в строгих формах классицизма, идеально вписалось в архитектурный ансамбль набережной Мойки. Но главная ценность скрывается внутри — это уникальный концертный зал.

Руска спроектировал зал с учетом его основного предназначения — хорового пения и исполнения музыки. Акустика зала Капеллы считается одной из лучших в Петербурге, позволяя голосам и инструментам звучать удивительно чисто и сильно.

В здании разместились не только концертный зал и репетиционные помещения, но и классы для обучения певчих (в разное время при Капелле работали певческие школы), а также жилые комнаты для хорового пения и сотрудников.

Таким образом, здание стало настоящим домом, где жизнь и искусство были неразрывно связаны.

Стены этого дома видели поколения певчих, слушали бесчисленные часы репетиций, премьеры новых произведений, торжественные концерты и учебные занятия.

Что видели стены?

Стены здания на Мойке — не просто каменная кладка, а живая летопись русской музыки и истории. Они помнят голоса знаменитых исполнителей, звуки музыки, написанной великими композиторами.

Они были свидетелями торжественных императорских выходов и скромных учебных дней.

Как и многие здания Петербурга, Капелла пережила революционные потрясения, годы забвения, тяжелые испытания блокады Ленинграда — и при этом сохранила свою суть, свою связь с музыкой.

В самые трудные времена здесь продолжалась работа, звучали голоса, поддерживая дух в осажденном городе.

В 1920-е годы учреждение было преобразовано из Придворной в Государственную капеллу, позже ей было присвоено имя великого русского композитора М.И. Глинки, чья жизнь и творчество были тесно связаны с русской музыкой и Петербургом.

Капелла сегодня: хранительница и проводник

Сегодня Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга имени М.И. Глинки — это не только легендарный хор, но и целый музыкальный комплекс.

Здесь регулярно проходят концерты хора и симфонического оркестра Капеллы, выступают приглашенные музыканты и коллективы.

Здание на Мойке по-прежнему является центром музыкальной жизни, привлекая слушателей прекрасной акустикой зала и богатой концертной программой.

Капелла продолжает свои образовательные традиции, воспитывая новые поколения музыкантов и певчих.

Это живой организм, который бережно хранит наследие веков, при этом активно участвуя в современной культурной жизни.

История Певческой капеллы и ее здания на Мойке — это история непрерывности традиции, силы искусства и преданности своему делу.

Это рассказ о том, как голоса людей и каменные стены объединились, чтобы создать и сохранить нечто поистине великое — русскую хоровую культуру.