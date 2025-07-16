Певческая капелла: история старейшей хоровой капеллы России и ее здания на Мойке

Среди зданий исторического центра Петербурга, на набережной реки Мойки, под номером 20, стоит дом, который знают далеко за пределами города.
Это здание Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга — учреждения с невероятно долгой и богатой историей, колыбели русской хоровой музыки, и дом, который сам по себе является важным памятником зодчества.
Рассказ о Капелле — это рассказ о людях, их голосах, великих мелодиях и стенах, видевших смену эпох.
Учреждение с корнями в глубине веков
История Певческой капеллы уходит своими корнями в XV столетие, во времена Московского государства. Ее предтеча — Хор государевых певчих дьяков — был создан еще при великом князе Иване III в 1479 году.
Таким образом, это действительно старейшее профессиональное музыкальное учреждение России.
С течением веков хор менял названия и статус, но его основная задача оставалась прежней — служить русскому богослужению и поддерживать певческую традицию при царском (а затем и императорском) дворе.
С основанием Петербурга хор перебрался на берега Невы.
Его значение росло. При дворе работали выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты, многие из которых преподавали или руководили хором.
Здесь трудились такие столпы русской музыки, как Дмитрий Бортнянский, который возглавлял Капеллу с 1796 по 1825 год, и Михаил Иванович Глинка, чье имя сейчас носит учреждение.
В разные годы с Капеллой были связаны Николай Римский-Корсаков, Анатолий Лядов, Антон Аренский и многие другие композиторы и музыкальные деятели, которые преподавали здесь или использовали ее для исполнения своих произведений.
Капелла была не только исполнителем, но и образовательным центром, кузницей певческих и музыкальных кадров.
Ее хор славился во всем мире своим мощным звучанием, чистотой интонации и глубоким проникновением в суть русской духовной и светской музыки.
Дом для голосов: здание на Мойке
А теперь обратимся к зданию, которое стало постоянным домом для этого учреждения. Место на набережной Мойки было выбрано не случайно.
В первой половине XIX века для нужд Капеллы потребовалось здание.
Строительство велось в 1810–1811 годах по проекту архитектора Луиджи Руска. Руска — известный мастер классического стиля, который создал в Петербурге немало значимых построек.
Здание Капеллы, выполненное в строгих формах классицизма, идеально вписалось в архитектурный ансамбль набережной Мойки. Но главная ценность скрывается внутри — это уникальный концертный зал.
Руска спроектировал зал с учетом его основного предназначения — хорового пения и исполнения музыки. Акустика зала Капеллы считается одной из лучших в Петербурге, позволяя голосам и инструментам звучать удивительно чисто и сильно.
В здании разместились не только концертный зал и репетиционные помещения, но и классы для обучения певчих (в разное время при Капелле работали певческие школы), а также жилые комнаты для хорового пения и сотрудников.
Таким образом, здание стало настоящим домом, где жизнь и искусство были неразрывно связаны.
Стены этого дома видели поколения певчих, слушали бесчисленные часы репетиций, премьеры новых произведений, торжественные концерты и учебные занятия.
Что видели стены?
Стены здания на Мойке — не просто каменная кладка, а живая летопись русской музыки и истории. Они помнят голоса знаменитых исполнителей, звуки музыки, написанной великими композиторами.
Они были свидетелями торжественных императорских выходов и скромных учебных дней.
Как и многие здания Петербурга, Капелла пережила революционные потрясения, годы забвения, тяжелые испытания блокады Ленинграда — и при этом сохранила свою суть, свою связь с музыкой.
В самые трудные времена здесь продолжалась работа, звучали голоса, поддерживая дух в осажденном городе.
В 1920-е годы учреждение было преобразовано из Придворной в Государственную капеллу, позже ей было присвоено имя великого русского композитора М.И. Глинки, чья жизнь и творчество были тесно связаны с русской музыкой и Петербургом.
Капелла сегодня: хранительница и проводник
Сегодня Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга имени М.И. Глинки — это не только легендарный хор, но и целый музыкальный комплекс.
Здесь регулярно проходят концерты хора и симфонического оркестра Капеллы, выступают приглашенные музыканты и коллективы.
Здание на Мойке по-прежнему является центром музыкальной жизни, привлекая слушателей прекрасной акустикой зала и богатой концертной программой.
Капелла продолжает свои образовательные традиции, воспитывая новые поколения музыкантов и певчих.
Это живой организм, который бережно хранит наследие веков, при этом активно участвуя в современной культурной жизни.
История Певческой капеллы и ее здания на Мойке — это история непрерывности традиции, силы искусства и преданности своему делу.
Это рассказ о том, как голоса людей и каменные стены объединились, чтобы создать и сохранить нечто поистине великое — русскую хоровую культуру.