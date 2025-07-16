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Спал и взорвался: в Петербурге матрас стал причиной разрушений и паники

Опубликовано: 16 июля 2025 20:44
взрыв матраса
Спал и взорвался: в Петербурге матрас стал причиной разрушений и паники
globallookpress/Ruslan Yarocky

Петербуржцам пришлось спасаться через окно.

В доме № 8, корпус 3 литера В по улице Нахимова в Петербурге прогремел взрыв, выбивший три окна. Это произошло ночью и вызвало настоящую панику у горожан.

Виноват надувной матрас

Причиной оказался взрыв матраса.

Как рассказал очевидец в беседе с 78.ru, в одной из квартир на втором этаже взорвался надувной матрац, когда его накачивали.

В результате ударной волной выбило окна.

Разрушения: стекла в 15 метрах от дома

Стекла валяются в 15 метрах от подъезда.

Окна выбиты как с одной стороны, так и с другой стороны дома.

Мужчина пытался выпрыгнуть из окна: заблокированная дверь

По словам женщины, машина которой стояла рядом с подъездом, никто не пострадал.

Мужчина из квартиры попытался выпрыгнуть из окна, поскольку у него оказалась заблокирована дверь.

После взрыва к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

"Десантный матрас! Новейшая разработка диванных войскЪ", — пишут в социальных сетях горожане.

"Теперь одной фобией больше. Придется в ванне спать!"

Автор:
Ксения Пронина
Город
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