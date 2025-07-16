Спал и взорвался: в Петербурге матрас стал причиной разрушений и паники

В доме № 8, корпус 3 литера В по улице Нахимова в Петербурге прогремел взрыв, выбивший три окна. Это произошло ночью и вызвало настоящую панику у горожан.
Виноват надувной матрас
Причиной оказался взрыв матраса.
Как рассказал очевидец в беседе с 78.ru, в одной из квартир на втором этаже взорвался надувной матрац, когда его накачивали.
В результате ударной волной выбило окна.
Разрушения: стекла в 15 метрах от дома
Стекла валяются в 15 метрах от подъезда.
Окна выбиты как с одной стороны, так и с другой стороны дома.
Мужчина пытался выпрыгнуть из окна: заблокированная дверь
По словам женщины, машина которой стояла рядом с подъездом, никто не пострадал.
Мужчина из квартиры попытался выпрыгнуть из окна, поскольку у него оказалась заблокирована дверь.
После взрыва к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.
"Десантный матрас! Новейшая разработка диванных войскЪ", — пишут в социальных сетях горожане.
"Теперь одной фобией больше. Придется в ванне спать!"