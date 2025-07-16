«Еда не для слабонервных»: на что нужно решиться, чтобы посетить китайскую столовую «Хему» в Петербурге

В Петербурге есть места, о которых рассказывают только шепотом и только “своим”. Без вывески, без рекламы, без “1000 отзывов” на Яндекс.Картах. Одно из таких — китайская столовая “Хему”.

“Гастрономический космос”? Нет, кое-что поинтереснее

Блогер Дарья Тиханцова описывает свой опыт в “Хему”:

“Не будет восторженных эпитетов в духе «гастрономический космос» и «вкусовая симфония». Потому что в китайской столовой «Хему» в Петербурге мне подали аорту и спинной мозг. А еще лапшу, жареное мясо, перец, бульон, от которого горит все, включая душу".

Это было дешево, странно, вкусно и как будто не в России.

Столовая спрятана на Васильевском острове, рядом с промышленными корпусами. С улицы — просто дверь. Ни лампочек, ни дракономании, ни дежурной надписи “лапша wok”.

Испытание для туриста

Первое испытание — найти вход. Второе — понять, что вообще происходит.

Внутри — реальный Китай: жарко, шумно, много людей, официанты и повара говорят только по-китайски, а меню написано иероглифами, без перевода.

Хого + BBQ: кулинарный аттракцион

Фишка “Хему” — можно одновременно взять две панели: одну с кипящим бульоном (острым или томатным), вторую — для обжарки мяса и овощей.

“Ты варишь, обжариваешь, макаешь в соусы, пробуешь, обжигаешься, снова пробуешь. За полчаса всу лицо в парУ, руки в чили, а на душе — какая-то невероятная радость”, — делится Дарья.

Неизвестное меню

“Мы не знали, что заказываем. Мы просто тыкали пальцем, и это была лучшая стратегия”, -— рассказывает блогер.

На столе оказались спинной мозг, аорта, свиная шея, лапша, картофель, шпажки с бараниной, зелень, корень, грибы и многое другое.

Счет и стоит ли идти?

Счет на двоих вышел в 5000 рублей за два бульона, жаровню, гору еды и чай.

Стоит ли идти? Да — если есть желание пробовать новое. Нет — если хочется свечей, тишины и чтобы официант знал английский. Ну и если нет терпимости к острому.

Личное послевкусие

“Я вышла из «Хему» счастливая, пьяная от специй и слегка в шоке. Это было как поездка в Китай без билетов. Как знакомство с чужой культурой через желудок. Как ужин, где ты впервые за долгое время просто ел — не ради фото, не ради статуса, а потому что это вкусно”, — подытожила Дарья Тиханцова.

Найти секретную столовую можно по адресу: 15-я линия Васильевского острова, 8/40.