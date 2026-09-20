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Никаких молока и масла: в картофельное пюре кладу один продукт - бабуля из деревни шепнула рецепт

Опубликовано: 20 сентября 2026 23:08
 Проверено редакцией
Никаких молока и масла: в картофельное пюре кладу один продукт - бабуля из деревни шепнула рецепт
Никаких молока и масла: в картофельное пюре кладу один продукт - бабуля из деревни шепнула рецепт
Городовой ру
Как правильно готовить картофельное пюре - проверенные советы

У каждой хозяйки есть свой рецепт картофельного пюре. Кто-то привык добавлять в него масло, другие используют сливки или молоко. Но в реальности можно обойтись и без этих ингредиентов. Как сварить идеальное пюре?

Что следует запомнить

Большое значение имеет картофель. Он должен содержать достаточное количество крахмала. Отдавайте предпочтение тем клубням, которые имеют светлую мякоть и коричневую кожуру.

После закипания картофель следует варить примерно 15-20 минут. Проверить готовность можно с помощью вилки: если картошка разваливается, то огонь пора выключить. Если картофель переварить, то он приобретет водянистый вкус.

Что добавить в пюре

Обычно для картофельного пюре используют сливки или молоко, но для пюре подойдет и жидкость, в которой варилась картошка. Вливать ее следует постепенно, что позволит создать нужную консистенцию пюре.

Иногда для текстуры в пюре кладут куриное яйцо. Оно придает блюду кремовый оттенок, однако добавлять его необязательно, сообщает pets-expert.ru.

Можно добавить в пюре сливочное, оливковое масло. Для получения сладковатого вкуса и нежного аромата прекрасно подходит кокосовое масло.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова всегда готовит картофельное пюре со сливочным маслом и сыром. Благодаря этому блюдо становится более сытным и вкусным. Достаточно всего одной горсти тертого сыра. Его следует добавлять только после измельчения картофеля.

Отзывы

Евгения: “Я добавляю яйцо , молоко и масло. Еще можно ложку сметаны - она тоже пышность придает. Я измельчаю картошку сначала пластмассовой толкушкой, а потом миксером. Тогда получается без комочков”.

Нюта: “Ни в коем случае не используйте блендер и миксер! Покупайте желтую картошку, отваривайте просто в соленой воде, воду сливайте не до конца. Добавляйте молоко и масло сливочное. Я еще лук обжариваю и грибы. Тогда вообще объедение”.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как приготовить оладьи-яичницу на завтрак.

Автор:
Полина Аксенова
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