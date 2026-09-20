«Кураж» и «Герман», прощайте! В 2027 году ставлю на этот сорт: зеленцы по 11 см, до 10 кг с куста

Идеальный сорт огурцов для богатого урожая

Осень оптимально подходит для подготовки к предстоящему садово-огородному сезону, включая закупку посевного материала.

Описание сорта «Углич F1»

В числе перспективных ранних гибридов стоит отметить «Углич F1», который универсален в применении — пригоден как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Сорт отличается простотой в уходе, стабильной урожайностью и высокими вкусовыми качествами. Будучи партенокарпическим гибридом, он не требует опыления и характеризуется пучковым типом плодоношения: в пазухе листа формируется до 10 завязей, а при соблюдении агротехнических норм — и более.

«Углич F1» высоко ценится садоводами за скороспелость, обеспечивающую быстрый выход товарной продукции.

Первый урожай созревает через 40–50 дней после появления всходов. Урожайность составляет 10,7 кг с одного квадратного метра, при этом продуктивность одного растения достигает 5,5–10 кг.

Гибрид характеризуется индетерминантным типом роста со средней степенью ветвления. Растение формирует среднеразмерные темно-зеленые листья и женский тип цветения с образованием трех и более завязей в узле. Сорт неприхотлив в уходе и демонстрирует высокую устойчивость к настоящей и ложной мучнистой росе.

Характеристика плодов

Плоды цилиндрической формы достигают 9–11 см в длину и 3–3,5 см в диаметре. Средний вес зеленца составляет 80–90 граммов. Темно-зеленые плоды имеют бугорчатую поверхность, обладают сладким вкусом без горечи и оптимально подходят для употребления в свежем виде. При консервировании и засолке огурцы сохраняют плотность и характерный хруст.

Отзывы дачников

«В этом году данные огурцы порадовали меня на 200%. Высаживала и в теплице и на улице. Везде показали отличный результат, плодоносили до заморозков», – пишет Ирина О.

«Люблю этот сорт огурцов, написано, что выращивать в защищённом грунте, я выращиваю в открытом грунте, растут замечательно!», – отмечает Людмила В.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Сибирский букет».