Поддержка или манипуляция: подростки массово выбирают опасную дружбу с невидимкой

Одинокие дети и подростки все чаще заменяют реальную дружбу искусственным интеллектом, вызывая обеспокоенность у психологов и экспертов по онлайн-безопасности.

В отчете Internet Matters говорится, что дети и подростки используют такие программы, как ChatGPT, Character и Snapchat MyAI, имитирующие дружбу.

Статистика: ИИ вместо общения

Из 1000 опрошенных детей в возрасте от девяти до 17 лет около 67 процентов регулярно пользуются чат-ботами с искусственным интеллектом. Из них 35% считают общение с ИИ “похожим на беседу с другом”.

Одиночество: самая тревожная деталь

“Пожалуй, самое тревожное: 12% сказали, что им больше не с кем поговорить”, — сообщает форум u-mama.ru.

Эмоциональная связь: иллюзия или реальность?

“Для меня это не игра, потому что иногда они дают почувствовать себя настоящим человеком и другом”, — сказал 13-летний мальчик.

Исследователи обнаружили, что чат-боты легко внедряются в жизнь детей, изображая таких же уязвимых созданий, и даже пытаются сопереживать подросткам.

Размытая грань: человек или машина?

Internet Matters предупреждает о том, как легко ИИ может притянуть детей на взрослый уровень, который они не готовы понять.

“Эти же особенности могут также повышать риски, стирая грань между человеком и машиной, затрудняя детям [осознание] того, что они взаимодействуют с инструментом, а не с человеком”, — отмечается в отчете.

Предостережение: мнение эксперта

Чат-боты с искусственным интеллектом быстро становятся частью детства, и за последние два года их использование резко возросло.

Тем не менее, большинство детей, родителей и школ действуют вслепую и не располагают информацией или средствами защиты, необходимыми им для безопасного управления этой технологической революцией.

Уязвимые подростки, могут воспринимать чат-боты как реальных людей и, следовательно, обращаться к ним за эмоционально мотивированным и деликатным советом.

Родителям, школам и обществу в целом необходимо обратить внимание на эту тенденцию и обеспечить детям необходимые знания и поддержку для безопасного использования технологий и сохранения реальных социальных связей.