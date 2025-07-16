Война с «зеленым монстром»: как решили бороться с борщевиком в Ленобласти

В Ленинградской области борьба с борщевиком выходит на новый уровень – и здесь речь идет не только о том, чтобы химикатами и механически уничтожать этот жуткий сорняк.

Недавно правительство России утвердило новые критерии, по которым могут изымать заброшенные и неиспользуемые земельные участки у собственников.

Этот шаг тесно связан с теми проблемами, с которыми регион борется в первую очередь именно из-за зарастания борщевиком и мусором.

Новые правила: изымать землю у тех, кто не борется с борщевиком

По новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года, участок признают неиспользуемым, если на нем более половины площади покрыто сорняками выше метра или мусором.

Также земля считается заброшенной, если на ней нет построек или они полуразрушены, и при этом владелец не начал восстановление в течение года после проверки.

Все это позволит контролирующим органам выявлять проблемные участки объективно, без риска субъективных оценок или коррупции.

Почему это важно для обычных людей

Это важный момент для Ленобласти, ведь там уже давно идет активная борьба с борщевиком, который буквально захватывает сельхозугодья, превращая их в бесполезную «зеленую пустыню».

Губернатор Александр Дрозденко предложил пойти дальше — упростить процесс изъятия таких участков, если они зарастают борщевиком и не используются по назначению.

Это позволит «освободить» земли для тех, кто хочет и может их возделывать — аграриев и инвесторов, которым земля очень нужна, пишет КП.

Борьба полным ходом

Ленобласть в этом году увеличила площадь обработки от борщевика более чем на 10% — до 6,1 тысячи гектаров, работу ведут в 111 поселениях.

Обработка включает как химические методы с применением эффективных гербицидов, так и механическую очистку — выкапывание корней, покос, посадку конкурирующих растений.

В городе, например в Петербурге, от борщевика очищают парки и общественные пространства. Но проблемы остаются — многие владельцы просто игнорируют обязательства по борьбе с сорняком.

Новый закон и постановление правительства дают властям возможность не только штрафовать таких собственников, но и в случае неустранения нарушений обращаться в суд для изъятия земли.

При этом изъятие не происходит автоматически — сначала идут проверки, предупреждения, возможность исправить ситуацию.

Для простых людей это означает, что если вокруг их дома или дачи находится участок с борщевиком или мусором, который не убирают годами, у местных властей появится реальный механизм воздействия.

Это поможет не только улучшить санитарное состояние территорий, но и снять социальное напряжение в садовых сообществах, где многие страдают из-за заброшенных участков.