Александра Яковлева

Артист честно во всем признавался потенциальным избранницам.
Партнершу он едва не придушил.
И как им удалось сыграть влюбленных?
Самые роскошные и смелые девушки.
Дом Шагина на набережной Фонтанки начали сносить в авральном режиме. От этого страдают соседние дома, а местные жители опасаются, что, когда дело дойдет до забивания новых свай, их жилища могут рассыпаться, сообщают активисты в ТГ-канале «Живой Город».
Известная актриса ушла из жизни первого апреля.
В центре Челябинска на стройплощадке опрокинулся башенный кран — в результате происшествия погиб крановщик, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
В советском кинематографе пусть и совсем изредка, но все-таки можно было увидеть откровенные сцены, которые шокировали зрителей (а заодно и суровую советскую цензуру).
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Фотограф Александр Забрин не хочет забывать выдающегося художника Владимира Яковлева, который большую часть жизни больной и слепой провёл в лечебницах. В его честь открывается выставка