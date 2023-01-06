Все новости / Александра Яковлева

Александра Яковлева

Общество
Дом Шагина начали сносить в авральном режиме – активисты
Дом Шагина на набережной Фонтанки начали сносить в авральном режиме. От этого страдают соседние дома, а местные жители опасаются, что, когда дело дойдет до забивания новых свай, их жилища могут рассыпаться, сообщают активисты в ТГ-канале «Живой Город».
06 июл 2022 15:42
Шоу-бизнес
Вдову Олега Яковлева, покойного солиста «Иванушек», хотят продать вместе с его квартирой
Гражданская жена Олега Яковлева - Александра Куцевол - даже после проигрыша в суде за наследство наотрез отказывается покидать квартиру на Дербеневской набережной Москвы
19 ноя 2019 13:31
Шоу-бизнес
Фотограф Александр Забрин познакомит с жизнью и творчеством российского художника Владимира Яковлева
Фотограф Александр Забрин не хочет забывать выдающегося художника Владимира Яковлева, который большую часть жизни больной и слепой провёл в лечебницах. В его честь открывается выставка
04 окт 2017 09:50
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