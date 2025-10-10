Буддийские флажки и русская глубинка: где искать культовое место Ленобласти

Извара — легенда Ленобласти с богатой историей и мистическим очарованием. Этот поселок Волосовского района — уголок тишины и природы всего в 12 километрах от райцентра и недалеко от Петербурга.
При этом о нем знают немногие, а между тем в Изваре сосредоточен особый культурный и исторический пласт, разбросанный между усадьбой Рерихов, старинными промыслами и памятниками архитектуры.
Живописное уединение на окраине
Извара располагается вдали от оживленных магистралей — ее пейзажи скорее напоминают среднерусские просторы, чем близость мегаполиса.
Здесь проживает около 2,5 тысячи человек. Среди поселковых улиц встречаются не только деревянные дома, но и каменные многоэтажки — типичные панельные пятиэтажки советского периода.
К микрорайону регулярно ходит автобус №34, соединяющий жителей с райцентром.
Перелистывая страницы истории
Судьба Извары неразрывно связана с историей Северо-Запада России. Уже в 1500 году в переписной книге Водской пятины упоминается поселение Взвар — прародитель нынешней деревни.
В XIX веке здесь появилась знаменитая трудовая колония для несовершеннолетних, учрежденная как альтернатива тюремному заключению.
В 1913–1915 годах по проекту архитектора Александра Яковлева выстроили грандиозный корпус приюта на 200 человек с церковью, которая действует и поныне, хотя основной корпус пришел в запустение.
Усадьба, сохранившая черты позднего XVIII века и выполненная в готическом стиле — объект особой исторической значимости.
В разное время она принадлежала знаменитым дворянским родам: Шереметевым, Трубецким, Салтыковым, Веймарнам и, на короткий период, семье Рерихов.
Рерих — великий художник и его родные края
С 1872 года хозяином поместья стал Константин Федорович Рерих, отец Николая Рериха — выдающегося русского художника и путешественника.
В Изваре прошли детство и юность мастера, чьи полотна до сих пор волнуют сердца искусствоведов.
В 1974 году по инициативе его сыновей Юрия и Святослава в родовом доме началась реставрация, а спустя десять лет был открыт музей Николая Рериха.
Главный экспонат музея — картина «Вечер богатырства киевского» (1896), одна из ранних работ художника. Как писал сам Рерих:
«Предложенное Знамя имеет на белом фоне в круге три соединенные амарантовые Сферы как символ Вечности и Единения… Оно уже привлекло внимание больших умов и устремляется от сердца к сердцу, пробуждая ещё раз идею Мира и Доброжелательства».
Культурное наследие и символика
Извара хранит не только памятники архитектуры и музеи, но и уникальные традиции.
Символ Знамени Мира, созданного по инициативе Рериха, изображен на гербе Изварского сельского поселения и Волосово.
Это символ всеобщего мира — красная окружность с тремя кругами, ассоциирующаяся с идеей защиты культурных ценностей.
Кроме того, на территории усадьбы и в ее окрестностях можно встретить тибетские буддийские молитвенные флажки — дардинг. Укрепленные на ступах или домах, они приносят удачу и счастье.
В изображениях встречаются снежный лев, конь ветра и боги Белая Тара, Авалокитешвара и другие.
Забытая индустриальная эпоха
В начале XX века в Изваре были построены небольшие заводы — деревообрабатывающий, известковый, кирпичный — которые поддерживали местную экономику.
Дом начальника колонии был укомплектован согласно проекту Яковлева, но ныне комплекс в значительной мере заброшен.
Форелевая башня и пруды — природное богатство поселка
Особенностью поселка стали также пруды на речке Извара — образовавшиеся от нескольких ключей с кристально чистой ледяной водой.
В прудах организовали рыбное хозяйство, дополнив архитектурный ландшафт необычной Форелевой башней в стиле «северный модерн».
Вечная тишина и вдохновение
Николай Рерих любил Извару за ее тишину и живописность, что ярко отражается в его творчестве. Это место вдохновляло его на создание полотен, которые сегодня считаются шедеврами русской культуры.