«Советская чернуха» и рок-гимн: как «Асса» взорвала западные умы в 1987 году
«Советская чернуха» и рок-гимн: как «Асса» взорвала западные умы в 1987 году

Опубликовано: 10 октября 2025 14:30
советские фильмы и иностранная критика
«Советская чернуха» и рок-гимн: как «Асса» взорвала западные умы в 1987 году
Кадры из фильмов: «Асса» (1987), «Маленькая Вера» (1987)

Иностранные отзывы о позднесоветских фильмах.

Советское «перестроечное» кино конца 1980-х годов вызывает интерес не только в России, но и за ее пределами — иностранные зрители поражаются смелостью и глубиной картин, снятых на государственные средства в эпоху больших перемен.

«Асса» (1987) — культовое послание эпохи

Фильм Сергея Соловьева становится настоящим гимном перестройки.

Иностранный критик отметил:

«Я с трудом могу поверить, что этот невероятный фильм был снят киностудией «Мосфильм»!»

Действие происходит в полуразрушенном приморском городе Ялта — антураже перемен и протестных настроений.

«Асса» прославилась как смелый эксперимент — рок-криминальный фильм с проникновенными образами советского андеграунда.

В нем снялся легендарный Виктор Цой, а сюжет касается внутреннего конфликта между криминалом и свободолюбивой молодежью.

Главный герой Бананан знакомится с Аликой, девушкой, близкой к криминальному боссу, «и их отношения символизируют сложные социальные сдвиги» — подчеркивают зарубежные рецензенты.

«Холодное лето пятьдесят третьего…» (1987) — драма и триллер

Картина Александра Прошкина получила высокую оценку — 9 из 10.

Фильм рассказывает о сложностях амнистии, объявленной после смерти Сталина.

Эксперт писал:

«Фильм достоверно показывает, как сталкиваются идеологии и как это влияет на простых людей».

Побег заключенных и хаос в деревне олицетворяют ужас советской истории.

«Удивительно, как в фильме сочетаются экшен и наивность тех, кто хочет жить обычной жизнью», — отмечают зрители.

«Маленькая Вера» (1987) — семейная драма с острыми красками

Наталья Негода в роли Веры показывает нелегкую жизнь советской девушки.

Один критик из Бразилии отметил:

«Это глубокая семейная драма — для меня, незнакомого с советским бытом, было интересно видеть моменты, такие как разговор о консервативном рождении героини и поездку на пляж в грузовике».

«Фильм реалистичен и малобюджетен — игра актеров впечатляет», — подчеркнули иностранные зрители.

Среди любителей дела искусства картина ценится за искренность и качество исполнения.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
