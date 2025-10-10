«Советская чернуха» и рок-гимн: как «Асса» взорвала западные умы в 1987 году

Советское «перестроечное» кино конца 1980-х годов вызывает интерес не только в России, но и за ее пределами — иностранные зрители поражаются смелостью и глубиной картин, снятых на государственные средства в эпоху больших перемен.

Фильм Сергея Соловьева становится настоящим гимном перестройки.

Иностранный критик отметил:

«Я с трудом могу поверить, что этот невероятный фильм был снят киностудией «Мосфильм»!»

Действие происходит в полуразрушенном приморском городе Ялта — антураже перемен и протестных настроений.

«Асса» прославилась как смелый эксперимент — рок-криминальный фильм с проникновенными образами советского андеграунда.

В нем снялся легендарный Виктор Цой, а сюжет касается внутреннего конфликта между криминалом и свободолюбивой молодежью.

Главный герой Бананан знакомится с Аликой, девушкой, близкой к криминальному боссу, «и их отношения символизируют сложные социальные сдвиги» — подчеркивают зарубежные рецензенты.

Картина Александра Прошкина получила высокую оценку — 9 из 10.

Фильм рассказывает о сложностях амнистии, объявленной после смерти Сталина.

Эксперт писал:

«Фильм достоверно показывает, как сталкиваются идеологии и как это влияет на простых людей».

Побег заключенных и хаос в деревне олицетворяют ужас советской истории.

«Удивительно, как в фильме сочетаются экшен и наивность тех, кто хочет жить обычной жизнью», — отмечают зрители.

Наталья Негода в роли Веры показывает нелегкую жизнь советской девушки.

Один критик из Бразилии отметил:

«Это глубокая семейная драма — для меня, незнакомого с советским бытом, было интересно видеть моменты, такие как разговор о консервативном рождении героини и поездку на пляж в грузовике».