Прогноз на повышение стоимости новостроек в 2026-м: если цены останутся прежними, покупателям придется несладко

С 2026 года в России планируется повышение НДС, и многие застройщики уже подсчитывают возможные издержки. «Городовой» спросил у эксперта агентства «Коллегия риэлторов» Александра Шляхова, как это скажется на стоимости новостроек в Петербурге.

«По сути происходит удорожание себестоимости строительства объектов. Застройщик должен либо повысить цену на эту разницу для потребителя, либо взять на себя финансовую нагрузку, если у него недостаточен рынок сбыта, что сейчас и наблюдается.

Скорее всего, конечно, застройщики пойдут путём сокращения каких-то расходов, чтобы не поднимать для потребителя квадратный метр жилья. Думаю, выберут этот путь, так как на сегодняшний день и так есть вопросы с продажами. Рынок не настолько активен, как хотелось бы».