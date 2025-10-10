Прогноз на повышение стоимости новостроек в 2026-м: если цены останутся прежними, покупателям придется несладко

С 2026 года в России планируется повышение НДС, и многие застройщики уже подсчитывают возможные издержки. «Городовой» спросил у эксперта агентства «Коллегия риэлторов» Александра Шляхова, как это скажется на стоимости новостроек в Петербурге.
«По сути происходит удорожание себестоимости строительства объектов. Застройщик должен либо повысить цену на эту разницу для потребителя, либо взять на себя финансовую нагрузку, если у него недостаточен рынок сбыта, что сейчас и наблюдается.
Скорее всего, конечно, застройщики пойдут путём сокращения каких-то расходов, чтобы не поднимать для потребителя квадратный метр жилья. Думаю, выберут этот путь, так как на сегодняшний день и так есть вопросы с продажами. Рынок не настолько активен, как хотелось бы».
Проще говоря, покупателям придется жить в менее качественном жилье, что в любом случае минус.
По словам эксперта, ключевым фактором для движения цен станет не повышение НДС, а решение Центробанка по ключевой ставке:
«Ожидаем заседание ЦБ 24 октября. Все надеются, что ставка снизится. Тогда люди снимут деньги со вкладов и пойдут покупать квартиры. В таком случае застройщик может переложить часть расходов на покупателя, но повышение будет незначительным — потребитель его почти не почувствует».
Таким образом, скачка цен на новостройки из-за НДС ждать не стоит. Гораздо сильнее на рынок повлияет ситуация с кредитами и спросом — если ипотека станет доступнее, тогда и цены снова пойдут вверх.