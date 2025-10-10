«Крысолов с историей»: почему петербургского эрмитажного кота нельзя просто так забрать домой

Знаменитые коты Эрмитажа, чья история восходит ко временам императрицы Елизаветы Петровны, остаются символом музея.
Не для всех и не для организаций
В пресс-службе музея сообщили, что забрать кота практически невозможно.
Если музей и рассматривает передачу одного из своих стражей подвала, то только жителям Петербурга и Ленобласти.
«Эрмитаж не отдает питомцев в организации — даже в качестве любимцев всего трудового коллектива», — подчеркнули в музее.
Крайне желательно, чтобы новым домом стала не съемная квартира, так как «нет гарантий, что собственник согласится на животное или, согласившись, не передумает».
Комфорт вместо мышей
Нынешние эрмитажные коты не выполняют свою историческую функцию. Их слава как крысоловов преувеличена: «грызунов отпугивает само их присутствие».
В комфорте подвалов, где их около 50, им не нужно охотиться.
Характер — главное препятствие
Не каждому коту найдется подходящий дом. Некоторые питомцы слишком пугливы, другие обладают специфическим нравом.
«Одна из наших кошек, несмотря на свою красоту, не уживается с женщинами и отказывается пользоваться лотком», — раскрыли в музее.
Особо ценны коты-ветераны: «чей возраст превышает двадцать лет — это как более ста лет по человеческим меркам». Им необходима привычная и спокойная среда.
Переезд как стресс
Для кота переезд — это «попадание в совершенно чуждый мир». Животным требуется время, терпение и любовь для адаптации.
Эрмитаж ищет любящие семьи, поскольку дворцовые подвалы — не идеальное место для жизни, но условия пристройства очень строгие.