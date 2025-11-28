«Научно-доказательной базы нет»: правда ли у любителей целоваться нет кариеса

Риски и польза поцелуев для здоровья полости рта.

Вопрос о том, могут ли поцелуи служить профилактикой кариеса, давно будоражит умы.

Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова развеяла этот романтический миф, объяснив, что стоит за физиологией поцелуя.

Наука о поцелуях: отсутствие доказанной базы

“Итак, относительно поцелуев как профилактики кариеса. Соответственно, да, есть такая история. Некоторые действительно утверждают, что поцелуи являются профилактикой кариеса. Но на самом деле научно-доказательной базы нет”, — констатирует доктор Мелехова в беседе с «Городовой».

Это означает, что, несмотря на популярность идеи, серьёзных научных исследований, подтверждающих прямую пользу поцелуев для здоровья зубов, не существует.

Стимуляция слюноотделения: косвенный эффект

Тем не менее, определённый положительный эффект от поцелуев, связанный со здоровьем полости рта, все же имеется.

“Единственное, о чем можно утверждать, что при поцелуе у нас стимулируется слюноотделение”.

Слюна играет ключевую роль в поддержании здоровья зубов:

“богатая минералами, соответственно, производит реминерализацию эмали зубов, плюс вымывает остатки пищи, а также снижает кислотность в полости рта”.

Таким образом, “при поцелуях косвенно у нас снижается кариесогенная ситуация в полости рта”.

Обмен микрофлорой: риск и реальность

Однако, стимулируя слюноотделение, поцелуи несут в себе и другую сторону — обмен микрофлорой.

“При поцелуе происходит обмен микрофлоры”.

Для супругов, которые регулярно пользуются общими предметами быта и, по сути, постоянно обмениваются бактериями, это не представляет особой опасности:

“Мы этой микрофлорой регулярно обмениваемся. Соответственно, здесь каких-либо рисков быть не должно”.

Однако, доктор Мелехова предостерегает от распространённой практики:

“Мы всегда говорим про облизывание, например, сосок детских. Вот этого делать родителям нельзя, потому что у родителей более агрессивная флора, нежели чем у малышей”.

В данном случае обмен микрофлорой может привести к передаче вредоносных бактерий ребёнку.

Время поцелуя: волшебного не существует

Отвечая на вопрос о продолжительности “лечебного” поцелуя, Вероника Мелехова категорична:

“Такого волшебного времени попросту не существует, потому что нет научно доказанной теории о пользе поцелуев”.

Хотя длительные поцелуи и усиливают стимуляцию слюноотделения, одновременно они увеличивают и “обмен бактериальной флоры”, что плохо с точки зрения борьбы с кариесом.

Одна из причин развития кариеса — это бактерии, которые находятся в полости рта, а именно Streptococcus mutans.

Эффективная профилактика: гигиена превыше всего

Таким образом, для реальной профилактики кариеса, по мнению эксперта, гораздо эффективнее использовать проверенные методы.

“Для того, чтобы провести профилактику кариеса, более эффективным средством будет пользоваться качественными зубными пастами, регулярно менять зубные щетки и соблюдать режим индивидуальной гигиены полости рта”.

Неоспоримая польза: гормоны счастья

Несмотря на отсутствие прямого доказанного эффекта для здоровья зубов, поцелуи всё же несут в себе пользу.