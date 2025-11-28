«В нынешних условиях не пойдут брать ипотеку»: почему петербуржцам не по карману первый взнос

Жить здесь и сейчас или копить на старость: выбор петербургского покупателя.

Для большинства россиян, и особенно для жителей Санкт-Петербурга, накопление первого ипотечного взноса превратилось в настоящий квест.

По последним данным, около 8% россиян способны за два года собрать деньги на первый ипотечный взнос, а в Москве и Петербурге эта цифра ещё меньше — менее 7%.

Этот факт заставляет многих петербуржцев задаваться вопросом: кто же эти счастливчики, и сколько времени нужно обычному человеку, чтобы осилить столь значительную сумму?

“Условное накопление”: когда помогают родители и прошлые вклады

Елена Ковалерова-Павловская, президент компании «Коллегия Риэлторов», даёт понять, что для большинства накопление первого взноса — это не столько результат сбережений, сколько помощь извне или использование прошлых накоплений.

Елена Ковалерова-Павловская Риелтор “Сейчас на первоначальный взнос могут только "условно накопить": дали родители ( скинулись), откладывали на накопительный счёт / вклад, и приумножили эти средства пока был высокий % по вкладу”, — объясняет риэлтор порталу «Городовой»

Ещё один путь — продажа имеющейся недвижимости.

“Продали ‘маленькое жильё’ / наследственное и переезжают в большее”.

Это позволяет освободить средства, которые затем могут быть направлены на первоначальный взнос по новой ипотеке.

Миллионеры и их подход к ипотеке

Цифры Росстата рисуют картину роста числа россиян с высоким достатком. За последний год число граждан с заработком от миллиона рублей выросло с 24,4 тысячи до 45,4 тысячи человек.

Москва лидирует с более чем 28 тысячами таких работников, за ней следуют Санкт-Петербург (3,8 тысячи) и Московская область (3,3 тысячи).

Однако, как отмечает Елена Ковалерова-Павловская, “люди с высоким достатком умеют считать деньги, и в нынешних условиях не пойдут брать ипотеку”.

Их финансовая грамотность позволяет избегать кредитов с высокими процентными ставками, предпочитая другие инвестиционные стратегии.

Государственная поддержка и жёсткая экономия

Существенным подспорьем для накопления первоначального взноса служат государственные программы.

“Так же идут люди, "получившие" средства на первоначальный взнос от государства: маткапитал, субсидии и т.д.”.

Это открывает двери для тех, кто не имеет возможности накопить полную сумму самостоятельно.

Суммируя, Елена Ковалерова-Павловская приводит примерный расчёт:

“Сейчас первоначальный взнос от 20%, при покупке квартиры в среднем за 10 млн (по СПб), то есть надо 2 млн”.

При зарплате в 250 000 рублей, “оставляя на жизнь 100 тысяч в мес, за 1,5 года примерно можно накопить 2 млн”.

Однако это требует “жёсткой экономии на всем”.

Две философии жизни: момент сейчас или стабильность в будущем

В конечном итоге, решение о том, как поступать с деньгами — тратить или копить — зависит от личных приоритетов.

“У каждого своя цель. Кто-то хочет жить здесь и сейчас в моменте, ездить в отпуск и т.д. А кто-то готов жертвовать 30 — 40 лет жизни, экономя на всем, выплачивает ипотеку с гигантским переплатами, дабы на старости получить в собственность уголок”.

Выбор между сиюминутным удовольствием и долгосрочной стабильностью остаётся за каждым индивидуально.