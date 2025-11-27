Зачем ехать в Колорадо, если свой каньон с трилобитами стоит в часе от Петербурга

Лава начинается в торфяных болотах Назии и долго ведёт себя привычно: низкие берега, песчаные отмели, тёмная вода. Но у станции Жихарево она будто спотыкается о каменный порог — и меняет характер резко, как в монтаже кино.

Равнинная речка врезается в древний ордовикский пласт и за несколько шагов оказывается в каменном коридоре с отвесными стенами до 25 метров. На семь километров течение превращается в цепочку порогов между грудами известняковых плит.

Стены, в которых живёт древнее море

Каждый обвал в каньоне — как новая страница учебника по палеонтологии. В известняке, через который Лава прорубает себе путь, сохранились отпечатки существ, живших 460–480 миллионов лет назад: трилобитов, брахиопод, древних моллюсков.

Слои разных эпох видны прямо в разрезе: у воды — светлые песчаники, выше — почти чёрные диктионемовые сланцы, над ними — массив известняков, из которых когда-то делали ступени и фундаменты в окрестных сёлах.

Пещера в стене каньона

Самая необычная точка маршрута — карстовая пещера в деревне Городище. Вход висит на высоте около 15 метров: широкая ниша уходит в узкий коридор, который до конца так и не исследован.

По стенам стекают капли кальцита, оставляя белёсые потёки, как миниатюрные сталактиты.

Местные жители уверяют, что пещера была использована в Северной войне и вела к укреплениям деревни, — на поверхности до сих пор заметен земляной вал.

Памятник природы без ограждений

В 1976 году каньон Лавы и пещера получили статус памятника природы. Инфраструктуры здесь почти нет — только тропы вдоль обрывов и тёмная вода между валунами.

Но, возможно, в этом и главное: увидеть, как маленькая река раскрывает возрастом в полмиллиарда лет породу, не мешая пейзажу работать за себя.