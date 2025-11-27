55 лет качался в Исаакиевском соборе: эксперимент, на который смотрели семь тысяч человек

То, что начиналось как научный опыт, превратилось в одно из самых необычных зрелищ петербургской истории.

После революции Исаакиевский собор перестал быть действующим храмом. В 1931 году здесь открыли антирелигиозный музей, и именно накануне его открытия впервые провели опыт с маятником Фуко. Ночью 11 апреля в соборе собрались около семи тысяч зрителей — масштаб, который для научной демонстрации был уникален. Так началась музейная история маятника, ставшего важной частью экспозиции почти на полвека.

Как работает маятник Фуко

Маятник Фуко используется для наглядного доказательства вращения Земли. В эксперименте груз подвешивается на длинной проволоке и свободно колеблется, а его плоскость постепенно смещается относительно пола.

Если поверхность Земли неподвижна — плоскость не меняется. Но поскольку планета вращается, угол колебаний медленно поворачивается. Скорость этого поворота зависит от широты:

— на полюсах маятник делает полный оборот за сутки,

— на экваторе плоскость остаётся неподвижной.

Первый опыт был проведён Жаном Фуко в Париже в 1851 году — и быстро стал одним из самых известных публичных научных экспериментов XIX века.

Маятник под куполом Исаакия

В Исаакиевском соборе маятник появился в 1931 году. Его длина составляла около 98 метров — это один из крупнейших подвесов такого типа в России. Во время экскурсий посетители могли наблюдать, как стержень, прикреплённый к грузу, постепенно сбивает спичечный коробок, установленный на полу в стороне от начальной плоскости колебаний.

Это был эффектный способ показать, что вращение Земли — не абстрактная теория, а процесс, который можно увидеть своими глазами.

Маятник демонстрировали регулярно до 1986 года — пока подвесной механизм не потребовал ремонта. Тогда конструкцию сняли и перенесли в подвал собора.

Тридцать лет в хранилище

После демонтажа маятник долгие годы не показывали. В 2016 году его впервые вновь достали из хранения — однократную демонстрацию приурочили к Дню космонавтики. Позднее маятник включили в музейную экспозицию, хотя вопрос о его постоянной установке так и не был решён.

Где можно увидеть маятник сегодня

Маятники Фуко действуют в нескольких городах России — в московском и петербургском планетариях, в университетских зданиях Москвы, Казани, Красноярска и Волгограда. Петербургский экземпляр, связанный с историей Исаакиевского собора, сейчас хранится в составе музейной коллекции.