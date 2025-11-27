Шведский фундамент Петербурга: что Пётр I заимствовал у Ниена

Ниен с его регулярной планировкой, портом и ремесленными слободами был первым проектом «европейского города» в дельте Невы.
Но главное — шведы начали системное промышленное освоение невских берегов.
Каменоломни на Тосне, кирпичные заводы на Охте, металлургические мануфактуры — всё это Пётр застал в рабочем состоянии и использовал в первые годы строительства Петербурга.
Даже принцип принудительного переселения мастеров и рабочих был заимствован у шведской практики.
Таким образом, шведский период в Ингерманландии не просто предшествовал петровскому, а создал материальную и организационную базу для стремительного возведения новой столицы.
Петербург строился не на пустом месте, а на фундаменте, частично заложенном шведскими инженерами и администраторами.