Городовой / Учеба / Шведский фундамент Петербурга: что Пётр I заимствовал у Ниена
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как ленинградские яйца кормят полмира: итоги птицеводства от Ленобласти Город
Зачем в Петербурге стоит полая башня высотой с ракету? Ответ уходит в эпоху космических экспериментов Город
Не Петербург: а где же тогда чаще всего в мире идут дожди Общество
В Петербурге замолчал последний фонтан: город прощается с символами Северной столицы до весны Город
Исход и заселение: кто такие ингерманландские финны и почему они оказались под Петербургом Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Шведский фундамент Петербурга: что Пётр I заимствовал у Ниена

Опубликовано: 27 ноября 2025 13:21
Шведский фундамент Петербурга: что Пётр I заимствовал у Ниена
Шведский фундамент Петербурга: что Пётр I заимствовал у Ниена
Городовой ру

Шведы создали в устье Невы прототип той инфраструктуры, которую Пётр I позже разовьёт до грандиозных масштабов.

Ниен с его регулярной планировкой, портом и ремесленными слободами был первым проектом «европейского города» в дельте Невы.

Но главное — шведы начали системное промышленное освоение невских берегов.

Каменоломни на Тосне, кирпичные заводы на Охте, металлургические мануфактуры — всё это Пётр застал в рабочем состоянии и использовал в первые годы строительства Петербурга.

Даже принцип принудительного переселения мастеров и рабочих был заимствован у шведской практики.

Таким образом, шведский период в Ингерманландии не просто предшествовал петровскому, а создал материальную и организационную базу для стремительного возведения новой столицы.

Петербург строился не на пустом месте, а на фундаменте, частично заложенном шведскими инженерами и администраторами.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью