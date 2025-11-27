«Со стороны тюрьмы это скелет лица»: жуткие памятники Петербурга, которые сложно понять

Несмотря на пугающий вид, в них скрыт глубокий смысл.

Помимо всем известных и любимых монументов, в Петербурге существуют скульптуры, которые вызывают сложные эмоции и требуют осмысления.

Экскурсовод Дмитрий Рыпин рассказал порталу «Городовой» о памятниках, которые, возможно, не так часто попадают в объективы туристов, но несут в себе глубокий символизм.

Памятник репрессиям: крест-прицел и двуликие сфинксы

На набережной Невы, недалеко от закрытой тюрьмы «Кресты», расположен памятник политическим репрессиям. Он представляет собой крест, стилизованный под прицел, а по бокам — фигуры сфинксов.

«Та часть лица, обращенная к дороге, к нам, людям проезжающим, она открыта всей красотой и женской фигуры сфинкса, и лица», — описывает Рыпин.

«Со стороны тюрьмы это скелет, скелет лица. Тюрьма это часто духовная, душевная смерть человека. Не зря последний год там было СИЗО перед закрытием. А в 30-е годы, 20-е были политические репрессии».

Анна Ахматова: взгляд в прошлое

К этой же тематике Рыпин относит и профиль Анны Ахматовой, расположенный напротив "Крестов" на большой площади между Шпалерной улицей и Воскресенской набережной.

«Она вот в пол-оборота, только головой, своей тонкой шеей обернулась и смотрит, уходя, туда, где потеряла своих близких», — так описывает композицию экскурсовод.

Этот памятник, по его мнению, «очень сложный, очень интересный», созданный Михаилом Шемякиным, нужно просто понять.

«Вызывает сложные отношения, жуть. Но памятник очень символичный, просто надо понять, как его разобрать».

Наследие Дзержинского и символика памяти

Рыпин также упоминает, что тема репрессий остается актуальной, но не модной. Он вспоминает о памятнике Дзержинскому в районе Смольного.

Хотя он и не вызывает «положительных эмоций», его наличие в городе говорит о том, что «памяти в городе много» и ее надолго хватит.

Памятники как отражение истории и человеческих переживаний

Эти, казалось бы, неоднозначные скульптуры — не просто объекты искусства, а своего рода послания из прошлого.

Они напоминают о сложных и трагических страницах истории, о человеческих судьбах, о силе духа и о цене свободы.

И хотя их восприятие может быть «спорным», они, несомненно, обогащают культурный ландшафт Петербурга, заставляя глубже вникнуть в его историю.