Невероятное место на Ладоге, где природа забыла о человеке: вам захочется увидеть это своими глазами

На северных берегах Ладоги, между Сортавалой, Лахденпохьей и Питкярантой, тянется Национальный парк "Ладожские шхеры".
С высоты он похож на россыпь каменных осколков, упавших в воду десять тысяч лет назад — когда ледник отступал, оставляя за собой изрезанные заливы и сотни островов. Сегодня здесь более шестисот шхер — от крошечных гранитных выступов до больших островов вроде Валаама и Путсаари.
Природа без декораций
Здесь нет привычных равнин — только скалы, сосны и зеркала озёрных бухт. Парк занимает более 120 тысяч гектаров, из которых почти половина — вода. В этих местах живёт кольчатая нерпа — редчайший подвид, обитающий только в Ладоге.
Весной на прибрежных утёсах можно увидеть сапсана, летом — следы росомахи, а осенью лес наполняется запахом хвои и камня после дождя.
Шхеры сегодня
На некоторых островах оборудованы стоянки для туристов — деревянные настилы, костровые площадки и смотровые точки. Но стоит отойти чуть в сторону, и вновь начинается дикая территория, где природа существует сама по себе.
Шхеры считаются частью "Зелёного пояса Фенноскандии" — международного проекта по сохранению северных экосистем.