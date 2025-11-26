Городовой / Город / Невероятное место на Ладоге, где природа забыла о человеке: вам захочется увидеть это своими глазами
Невероятное место на Ладоге, где природа забыла о человеке: вам захочется увидеть это своими глазами

Опубликовано: 26 ноября 2025 14:15
"Ладожские шхеры"
Ледник ушёл десять тысяч лет назад, оставив после себя северный лабиринт из камня и воды.

На северных берегах Ладоги, между Сортавалой, Лахденпохьей и Питкярантой, тянется Национальный парк "Ладожские шхеры".

С высоты он похож на россыпь каменных осколков, упавших в воду десять тысяч лет назад — когда ледник отступал, оставляя за собой изрезанные заливы и сотни островов. Сегодня здесь более шестисот шхер — от крошечных гранитных выступов до больших островов вроде Валаама и Путсаари.

Природа без декораций

Здесь нет привычных равнин — только скалы, сосны и зеркала озёрных бухт. Парк занимает более 120 тысяч гектаров, из которых почти половина — вода. В этих местах живёт кольчатая нерпа — редчайший подвид, обитающий только в Ладоге.

Весной на прибрежных утёсах можно увидеть сапсана, летом — следы росомахи, а осенью лес наполняется запахом хвои и камня после дождя.

Шхеры сегодня

На некоторых островах оборудованы стоянки для туристов — деревянные настилы, костровые площадки и смотровые точки. Но стоит отойти чуть в сторону, и вновь начинается дикая территория, где природа существует сама по себе.

Шхеры считаются частью "Зелёного пояса Фенноскандии" — международного проекта по сохранению северных экосистем.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
