Язычество и православие на Руси: Синкретизм в народной культуре XVII века

Формально все были православными, ходили в церковь, крестили детей. Но в быту сохранялась мощная пластовая архаика. Крестьяне продолжали почитать «священные» деревья, украшая их лентами, обращались к знахарям и верили в домовых.
Праздничная культура стала полем этого компромисса:
- На Масленицу сжигали чучело зимы — явный отголосок языческого ритуала жертвоприношения.
- На Троицу украшали дома берёзовыми ветвями — когда-то это было задабриванием духов растительности.
- Даже в день святых Флора и Лавра сохранился древний обряд жертвоприношения барана с последующим сжиганием костей.
Церковь боролась с этими обычаями, но была вынуждена мириться — иначе рисковала потерять паству.
Этот синтез создал уникальную народную культуру, где христианские святые мирно уживались с древними божествами.