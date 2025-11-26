Городовой / Учеба / Язычество и православие на Руси: Синкретизм в народной культуре XVII века
Язычество и православие на Руси: Синкретизм в народной культуре XVII века

Опубликовано: 26 ноября 2025 14:15
XVII век — это время удивительного религиозного синкретизма.

Формально все были православными, ходили в церковь, крестили детей. Но в быту сохранялась мощная пластовая архаика. Крестьяне продолжали почитать «священные» деревья, украшая их лентами, обращались к знахарям и верили в домовых.

Праздничная культура стала полем этого компромисса:

  • На Масленицу сжигали чучело зимы — явный отголосок языческого ритуала жертвоприношения.
  • На Троицу украшали дома берёзовыми ветвями — когда-то это было задабриванием духов растительности.
  • Даже в день святых Флора и Лавра сохранился древний обряд жертвоприношения барана с последующим сжиганием костей.

Церковь боролась с этими обычаями, но была вынуждена мириться — иначе рисковала потерять паству.

Этот синтез создал уникальную народную культуру, где христианские святые мирно уживались с древними божествами.

Автор:
Лариса Никонова
