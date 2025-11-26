Городовой / Учеба / Древнерусская архитектурная традиция: Как она сохранилась в деревянном зодчестве окраин
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13% Город
Языковые игры Северной столицы: как приезжие создают свой петербургский диалект Город
Ради модного ролика петербургская невеста сменила букет на гипс: съемки в свадебном платье закончились переломом руки Город
Невероятное место на Ладоге, где природа забыла о человеке: вам захочется увидеть это своими глазами Город
Язычество и православие на Руси: Синкретизм в народной культуре XVII века Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Древнерусская архитектурная традиция: Как она сохранилась в деревянном зодчестве окраин

Опубликовано: 26 ноября 2025 14:13
Древнерусская архитектурная традиция: Как она сохранилась в деревянном зодчестве окраин
Древнерусская архитектурная традиция: Как она сохранилась в деревянном зодчестве окраин
Городовой ру

Церковь в Юксовичах XV-XVI веков — это не просто культовое сооружение, а архитектурная хроника, дошедшая до нас благодаря консерватизму периферии.

В то время как в центральной Руси под влиянием итальянских мастеров уже развивалось каменное строительство, здесь сохранялись приёмы, восходящие к домонгольскому периоду.

Обратите внимание на конструкцию: сруб, расширяющийся кверху («повал»), — это не декоративный приём, а технология, известная ещё в Новгороде.

Она решала две задачи: защищала нижние венцы от влаги и упрощала замену верхних, более подверженных гниению. Крутые кровли — ответ на снеговые нагрузки. Но главное — это сама типология: клетский храм, где объединяются традиции славянского сруба и финно-угорских культовых построек.

Эти церкви были не только местами молитвы, но и центрами общинной жизни, где решались мирские вопросы и хранились важнейшие документы.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью