Ливонская война и Смута: Демографическая катастрофа и ее влияние на историю Приневского региона

Документы тех лет рисуют чудовищную картину: «двор пуст — хозяин умер от мора», «деревни запустели от податей и с голоду люди померли».
К 70-м годам XVI века в Ореховском уезде было заброшено более 70% пашен. Фомин остров, где когда-то стояла большая деревня, снова зарос берёзами и получил название Берёзовый.
Это был результат тройного удара:
- Опричнины, которая разрушила традиционные социальные связи
- 25-летней Ливонской войны, выкачавшей из края все ресурсы
- Последовавших за этим голода и эпидемий.
Но самый важный урок этого периода в том, что он показал хрупкость освоения этой территории. Сотни лет труда по расчистке лесов, осушке болот и созданию пашен были уничтожены за несколько десятилетий хаоса.
Это обезлюдение стало прологом к новой эпохе: опустевшие, но стратегически важные земли стали яблоком раздора между Москвой и Швецией, что в конечном итоге привело к Столбовскому миру и появлению на карте шведской провинции Ингерманландии, на месте которой позже и возникнет Санкт-Петербург.