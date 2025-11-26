Городовой / Учеба / Ливонская война и Смута: Демографическая катастрофа и ее влияние на историю Приневского региона
Ливонская война и Смута: Демографическая катастрофа и ее влияние на историю Приневского региона

Опубликовано: 26 ноября 2025 14:10
Запустение края в конце XVI — начале XVII века — это прямая проекция государственного кризиса на локальную среду.

Документы тех лет рисуют чудовищную картину: «двор пуст — хозяин умер от мора», «деревни запустели от податей и с голоду люди померли».

К 70-м годам XVI века в Ореховском уезде было заброшено более 70% пашен. Фомин остров, где когда-то стояла большая деревня, снова зарос берёзами и получил название Берёзовый.

Это был результат тройного удара:

  • Опричнины, которая разрушила традиционные социальные связи
  • 25-летней Ливонской войны, выкачавшей из края все ресурсы
  • Последовавших за этим голода и эпидемий.

Но самый важный урок этого периода в том, что он показал хрупкость освоения этой территории. Сотни лет труда по расчистке лесов, осушке болот и созданию пашен были уничтожены за несколько десятилетий хаоса.

Это обезлюдение стало прологом к новой эпохе: опустевшие, но стратегически важные земли стали яблоком раздора между Москвой и Швецией, что в конечном итоге привело к Столбовскому миру и появлению на карте шведской провинции Ингерманландии, на месте которой позже и возникнет Санкт-Петербург.

Лариса Никонова
