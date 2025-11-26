Городовой / Учеба / Быт и хозяйство крестьян Приневья в XVII веке: между свободой и тяглом
Быт и хозяйство крестьян Приневья в XVII веке: между свободой и тяглом

Опубликовано: 26 ноября 2025 14:12
Здесь мы видим классический пример формирования государственной периферии.

Московские власти, установив жёсткую вертикаль управления, создали в крае уникальный социальный слой — «государевых» крестьян.

В отличие от частновладельческих, они были лично свободными, но несли тягло — комплекс повинностей в пользу казны. Это была осознанная политика заселения стратегически важных пограничных территорий.

Интересно, что именно здесь, вдали от боярских вотчин, сложился особый тип северного крестьянства — самостоятельного, предприимчивого, но при этом глубокого традиционного.

Их мир был архаичен: время измерялось не часами, а церковными праздниками и сельхозциклами, год начинался с весны. Но эта архаика была их стратегией выживания.

Большие семьи, строгая иерархия, коллективная ответственность — всё это позволяло выживать в условиях рискованного земледелия и сурового климата. Именно эти крестьяне станут потом основой для формирования знаменитых артелей северных мастеров.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
