Быт и хозяйство крестьян Приневья в XVII веке: между свободой и тяглом

Московские власти, установив жёсткую вертикаль управления, создали в крае уникальный социальный слой — «государевых» крестьян.
В отличие от частновладельческих, они были лично свободными, но несли тягло — комплекс повинностей в пользу казны. Это была осознанная политика заселения стратегически важных пограничных территорий.
Интересно, что именно здесь, вдали от боярских вотчин, сложился особый тип северного крестьянства — самостоятельного, предприимчивого, но при этом глубокого традиционного.
Их мир был архаичен: время измерялось не часами, а церковными праздниками и сельхозциклами, год начинался с весны. Но эта архаика была их стратегией выживания.
Большие семьи, строгая иерархия, коллективная ответственность — всё это позволяло выживать в условиях рискованного земледелия и сурового климата. Именно эти крестьяне станут потом основой для формирования знаменитых артелей северных мастеров.