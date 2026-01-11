Городовой / Город / Врачи СПб извлекли арахис из бронха двухлетней девочки из Новгорода
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрический съезд 1900 года: как Петербург на месяц превратился в столицу мирового технологического авангарда Учеба
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Врачи СПб извлекли арахис из бронха двухлетней девочки из Новгорода

Опубликовано: 11 января 2026 12:22
 Проверено редакцией
Врачи СПб извлекли арахис из бронха двухлетней девочки из Новгорода
Врачи СПб извлекли арахис из бронха двухлетней девочки из Новгорода
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Девочки продолжает находиться в больнице.

Врачи Санкт-Петербурга удалили из бронха двухлетней малышки застрявший арахис. По данным пресс-службы СПбГПМУ, девочка приехала из Великого Новгорода.

Инцидент случился 31 декабря: ребенок ел орехи, поперхнулся и закашлялся, но родители не придали этому значения. На следующий день, 1 января, у нее подскочила температура, и ее госпитализировали. В новгородской областной детской больнице выявили инородное тело в правом бронхе, но из-за отсутствия оборудования решили отправить пациентку в Петербург.

Во время бронхоскопии эндоскопист Ксения Ходос извлекла орех, полностью блокировавший дыхательный путь. Состояние девочки стабилизировалось, она продолжает лечение в клинике.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью