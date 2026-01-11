Врачи СПб извлекли арахис из бронха двухлетней девочки из Новгорода

Врачи Санкт-Петербурга удалили из бронха двухлетней малышки застрявший арахис. По данным пресс-службы СПбГПМУ, девочка приехала из Великого Новгорода.
Инцидент случился 31 декабря: ребенок ел орехи, поперхнулся и закашлялся, но родители не придали этому значения. На следующий день, 1 января, у нее подскочила температура, и ее госпитализировали. В новгородской областной детской больнице выявили инородное тело в правом бронхе, но из-за отсутствия оборудования решили отправить пациентку в Петербург.
Во время бронхоскопии эндоскопист Ксения Ходос извлекла орех, полностью блокировавший дыхательный путь. Состояние девочки стабилизировалось, она продолжает лечение в клинике.
