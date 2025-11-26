Крестьянский двор на Руси: Зачем нужны были большие семьи и огромные подворья

Новости по теме

Феномен коммуналок: почему в Петербурге до сих пор живут в «квартирах на семь семей»

Перейти

С 1 января — льготы на выбор: многодетные семьи в Ленобласти сами решат, какую меру поддержки получить

Перейти

Семь миллиардов — в землю: Петербург за два года «посадит» их в ландшафт

Перейти

Попросили вести себя тише — и поплатились: в Мурино подростки избили двух прохожих за замечание

Перейти

Семьям в Петербурге предложили по 50 тысяч в месяц, но с одним условием: кому реально одобрят выплаты?

Перейти