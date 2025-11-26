Городовой / Учеба / Крестьянский двор на Руси: Зачем нужны были большие семьи и огромные подворья
Крестьянский двор на Руси: Зачем нужны были большие семьи и огромные подворья

Опубликовано: 26 ноября 2025 14:08
Крестьянский двор того времени — это не просто дом, а автономная микро-ферма, замкнутый производственный цикл.

Под одной крышей или в пределах одного подворья объединялись:

  • Жилая изба
  • Хлев для скота
  • Сеновал
  • Амбар для зерна
  • Мастерская для ремонта инвентаря.

Такая планировка была продиктована суровой экономией и климатом: зимой, в пургу или темноте, не нужно было выходить на улицу, чтобы покормить скотину или взять инструмент — всё было под рукой.

Семьи были большими, трёхпоколенными, потому что выжить в одиночку в условиях рискованного земледелия и высоких налогов было невозможно. Шесть рабочих рук в семье — это не роскошь, а необходимость для обработки тяжёлой глинистой почвы, заготовки сена, ухода за скотом и выполнения государственных повинностей.

Дом строили на высоком подклете — это защищало от холода и сырости земли. Окна были крошечными, затянутыми бычьим пузырём, чтобы сохранять тепло.

Сама конструкция сруба, крыша из осины, которая разбухала от дождя и не пропускала воду — всё это было результатом многовекового инженерного опыта, направленного на одно: выжить.

Автор:
Лариса Никонова
