Городовой / Город / Культурные травмы Петербурга: почему креатив с названиями зашел слишком далеко
Культурные травмы Петербурга: почему креатив с названиями зашел слишком далеко

Опубликовано: 25 ноября 2025 16:30
Культурные травмы Петербурга: почему креатив с названиями зашел слишком далеко
Как языковые игры ранят культурную душу города.

В сфере услуг, где конкуренция достигает невероятных высот, «цепляющее» название заведения становится половиной успеха. Петербург, с его особой культурной атмосферой, не исключение.

В погоне за вниманием клиента владельцы бизнеса соревнуются в изобретательности, создавая яркие и необычные вывески.

Однако, как отмечает Екатерина Зорина, к.ф.н., доцент кафедры русского языка СПбГУ и руководитель Лингвистической клиники СПбГУ, порой эффект оказывается обратным:

«Креативное (по мнению владельцев бизнеса) название может оттолкнуть посетителей».

Где же проходит эта тонкая грань, отделяющая удачный нейминг от явной неуместности, и каковы лингвистические причины негативных реакций?

Нарушение языковой нормы: ошибка или креатив?

«Сознательное искажение устоявшихся норм — рискованный прием», — подчеркивает Екатерина Зорина в беседе с «Городовой».

Примерами таких «новаторских» названий служат «Достаевский» вместо «Достоевский» или «Барщи» вместо «Борщи».

«Мозг носителя языка распознаёт такие манипуляции как ошибку, что порождает когнитивный диссонанс», — поясняет специалист.

«Вместо креатива возникает ощущение безграмотности, а в культурно чувствительной среде петербургского контекста — и неуважения к историческому наследию».

Ирония, играющая с высоким и бытовым

Комический эффект, достигаемый за счет смешения высокого и повседневного, также становится предметом лингвистического анализа.

Название «Бутербродский» строится на этом принципе, соединяя бытовое понятие с фамилией, ассоциирующейся с русской литературой.

В эту же категорию попадают «Пельмондо», где просторечное «пельмень» сталкивается с итальянским «mondo» («мир»), создавая «нелепый гибрид». Такое сочетание может восприниматься как «неоправданная претензия на глобальность».

Другой пример — «Maison de Жиробас».

«В котором элегантное французское начало намеренно сочетается с грубым и негативно окрашенным словом “жиробас”», — отмечает Екатерина Зорина.

Подобный «стилистический диссонанс» нередко воспринимается как дурной вкус, особенно в городах с сильной культурной идентичностью, где игра с языком может быть «особенно болезненной».

Когнитивный диссонанс и потеря репутации

«Когнитивный диссонанс», возникающий при столкновении с искаженными или неуместными названиями, является ключевым фактором, отталкивающим посетителей.

Когда название не соответствует ожиданиям, вызывает негативные ассоциации или кажется попросту нелепым, оно не только не привлекает, но и активно отталкивает.

В итоге, вместо желаемой узнаваемости и привлечения клиентов, владельцы бизнеса получают обратный эффект — формирование негативного имиджа и потерю потенциальной аудитории.

При подготовке материала экспертами выступили студенты Лингвистической клиники СПбГУ (руководитель доцент СПбГУ Екатерина Зорина): Анастасия Вейцман, Дарья Лесняк, Светлана Саватьева.

Ксения Пронина Федор Никонов
