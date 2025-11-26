Невероятно, но факт! В этом здании на Мойке вершилась революция, а вы даже не знали

На набережной Мойки стоит старый дом, где когда-то шумели типографские станки и пахло свежей краской. Весной 1917 года здесь, в небольшой редакции, выходила газета "Правда" — центральный орган партии большевиков. Работой редакции руководил Ленин.
Как всё начиналось
Здание на Мойке появилось в XIX веке. Сначала это был доходный дом, перестроенный в 1870–1910-х годах по проектам архитекторов А. В. Иванова, П. М. Макарова и Б. Я. Зонна.
Именно по заказу издателя Алексея Суворина здесь в 1905 году построили флигель типографии — с высокими окнами, каменными стенами и гулом машин, который не стихал ни днём, ни ночью.
В разное время в доме располагались редакции газет "Русь" и "Сельский вестник". Здесь проходили первые собрания журналистов и издателей, обсуждавших, как сделать газету не просто новостью, а живым отражением города.
От типографии к музею
После революции здание сохранило свою связь с печатным делом. В 1984 году здесь открылся музей "Ленин и газета Правда", а в 1991 году он получил новое имя — "Музей печати Санкт-Петербурга".
Сегодня в нём можно увидеть, как выглядела типография начала XX века: старинные печатные станки, шрифты, инструменты наборщиков, рекламные плакаты и афиши. Есть и экспозиции, посвящённые более раннему периоду — истории печатного дела XVIII века и музыкальным салонам Петербурга.