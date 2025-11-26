Городовой / Город / Невероятно, но факт! В этом здании на Мойке вершилась революция, а вы даже не знали
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Неожиданный «попутчик» в ящиках: Петербург не впустил почти 20 тонн новогодних фруктов из Китая из‑за редкого вредителя Город
Новогодний Петербург без драмы: 7 туристических мин, которые лучше обойти Город
Два миллиона растворились в сомнениях: суд не дал петербурженке взыскать 2 млн с сервиса проката самокатов Город
С 1 января — льготы на выбор: многодетные семьи в Ленобласти сами решат, какую меру поддержки получить Город
Ловушки здорового питания: продукты, которые стоит избегать любой ценой Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Невероятно, но факт! В этом здании на Мойке вершилась революция, а вы даже не знали

Опубликовано: 26 ноября 2025 12:15
История Музея печати
Невероятно, но факт! В этом здании на Мойке вершилась революция, а вы даже не знали
Городовой ру

Когда-то здесь рождалась газета, меняющие эпоху.

На набережной Мойки стоит старый дом, где когда-то шумели типографские станки и пахло свежей краской. Весной 1917 года здесь, в небольшой редакции, выходила газета "Правда" — центральный орган партии большевиков. Работой редакции руководил Ленин.

Как всё начиналось

Здание на Мойке появилось в XIX веке. Сначала это был доходный дом, перестроенный в 1870–1910-х годах по проектам архитекторов А. В. Иванова, П. М. Макарова и Б. Я. Зонна.

Именно по заказу издателя Алексея Суворина здесь в 1905 году построили флигель типографии — с высокими окнами, каменными стенами и гулом машин, который не стихал ни днём, ни ночью.

В разное время в доме располагались редакции газет "Русь" и "Сельский вестник". Здесь проходили первые собрания журналистов и издателей, обсуждавших, как сделать газету не просто новостью, а живым отражением города.

От типографии к музею

После революции здание сохранило свою связь с печатным делом. В 1984 году здесь открылся музей "Ленин и газета Правда", а в 1991 году он получил новое имя — "Музей печати Санкт-Петербурга".

Сегодня в нём можно увидеть, как выглядела типография начала XX века: старинные печатные станки, шрифты, инструменты наборщиков, рекламные плакаты и афиши. Есть и экспозиции, посвящённые более раннему периоду — истории печатного дела XVIII века и музыкальным салонам Петербурга.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью