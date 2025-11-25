Два миллиона растворились в сомнениях: суд не дал петербурженке взыскать 2 млн с сервиса проката самокатов

Суд в Выборгском районе Санкт-Петербурга отказал горожанке, которая требовала от сервиса «ВУШ» компенсацию морального вреда.
Женщина просила взыскать более двух миллионов рублей, утверждая, что получила травму после столкновения с несовершеннолетним на самокате осенью 2024 года.
В заявлении пострадавшая указала, что после аварии столкнулась с хроническим заболеванием и вынуждена принимать обезболивающие лекарства ежедневно. Кроме морального вреда, она просила возместить ей и затраты на лечение — 45 513 рублей.
Однако суд не нашёл оснований удовлетворить иск, поскольку не удалось доказать, что средство передвижения принадлежит этой кикшеринговой фирме.
Свидетель происшествия не смог наверняка назвать марку самоката, отметив только, что транспорт был «жёлто-серого цвета», причём точных данных не предоставил.
Дарья Лебедева, руководитель Объединённой пресс-службы судов города, рассказала:
«Свидетель сказал, что, возможно, самокат был жёлто-серый, но это не точно. В системе в тот момент (дата, период времени, место) никто зарегистрирован не был. Камер на участке местности тоже нет».
В результате, при отсутствии доказательств принадлежности самоката указанному сервису, суд отказал во всех требованиях.