Городовой / Город / Два миллиона растворились в сомнениях: суд не дал петербурженке взыскать 2 млн с сервиса проката самокатов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Культурные травмы Петербурга: почему креатив с названиями зашел слишком далеко Город
Петербургский парадокс: почему город Петра не в топе зимней красоты Общество
180 часов отработки за долги перед собственной матерью: суд проучил детей петербурженки Город
Любимый напиток у молодёжи доводит до жёлтой кожи и отказа печени: врачи бьют тревогу Город
Петербургский лайфхак: где найти бесплатный туалет, когда наличных нет Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Два миллиона растворились в сомнениях: суд не дал петербурженке взыскать 2 млн с сервиса проката самокатов

Опубликовано: 25 ноября 2025 09:03
Два миллиона растворились в сомнениях: суд не дал петербурженке взыскать 2 млн с сервиса проката самокатов
Два миллиона растворились в сомнениях: суд не дал петербурженке взыскать 2 млн с сервиса проката самокатов
Городовой ру

Женщина выразила сомнения в принадлежности самоката, который столкнулся с ней, конкретной фирме.

Суд в Выборгском районе Санкт-Петербурга отказал горожанке, которая требовала от сервиса «ВУШ» компенсацию морального вреда.

Женщина просила взыскать более двух миллионов рублей, утверждая, что получила травму после столкновения с несовершеннолетним на самокате осенью 2024 года.

В заявлении пострадавшая указала, что после аварии столкнулась с хроническим заболеванием и вынуждена принимать обезболивающие лекарства ежедневно. Кроме морального вреда, она просила возместить ей и затраты на лечение — 45 513 рублей.

Однако суд не нашёл оснований удовлетворить иск, поскольку не удалось доказать, что средство передвижения принадлежит этой кикшеринговой фирме.

Свидетель происшествия не смог наверняка назвать марку самоката, отметив только, что транспорт был «жёлто-серого цвета», причём точных данных не предоставил.

Дарья Лебедева, руководитель Объединённой пресс-службы судов города, рассказала:

«Свидетель сказал, что, возможно, самокат был жёлто-серый, но это не точно. В системе в тот момент (дата, период времени, место) никто зарегистрирован не был. Камер на участке местности тоже нет».

В результате, при отсутствии доказательств принадлежности самоката указанному сервису, суд отказал во всех требованиях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью