Трамвай-«Богатырь» оказался дорогим противником: петербургский вандал за разбитое стекло заплатит 300 тысяч

В Санкт-Петербурге был вынесен приговор мужчине, который повредил трамвайный вагон «Богатырь-М», разбив его стекло. Суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 18 тысяч рублей. Кроме этого, в пользу городского транспортного предприятия было взыскано более 282 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в начале июня на остановке имени Евдокима Огнева. Злоумышленник бросил бутылку в трамвай, в результате чего было повреждено правое угловое стекло у передней части вагона.
Размер ущерба оценили свыше 282 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Во время разбирательства обвиняемый не стал отрицать вину и выразил раскаяние в содеянном. На суде мужчина объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения.