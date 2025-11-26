Городовой / Город / Трамвай-«Богатырь» оказался дорогим противником: петербургский вандал за разбитое стекло заплатит 300 тысяч
Трамвай-«Богатырь» оказался дорогим противником: петербургский вандал за разбитое стекло заплатит 300 тысяч

Опубликовано: 26 ноября 2025 10:45
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Мужчина рассказал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Санкт-Петербурге был вынесен приговор мужчине, который повредил трамвайный вагон «Богатырь-М», разбив его стекло. Суд обязал нарушителя выплатить штраф в размере 18 тысяч рублей. Кроме этого, в пользу городского транспортного предприятия было взыскано более 282 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в начале июня на остановке имени Евдокима Огнева. Злоумышленник бросил бутылку в трамвай, в результате чего было повреждено правое угловое стекло у передней части вагона.

Размер ущерба оценили свыше 282 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Во время разбирательства обвиняемый не стал отрицать вину и выразил раскаяние в содеянном. На суде мужчина объяснил свои действия состоянием алкогольного опьянения.

Автор:
Юлия Аликова
