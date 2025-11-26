Золотые страницы из Пошехонья: как СССР создавал книги, сияющие благородством

Как кустарный промысел стал основой советского завода.

В небольшом городе Пошехонье Ярославской области, в советское время, существовало предприятие, выпускавшее, на первый взгляд, ничем не примечательные маленькие книжечки.

Однако именно эта продукция пользовалась колоссальным спросом как внутри страны, так и за ее пределами. Секрет ее привлекательности заключался в тончайших золотых листах, которыми украшались страницы.

От золотобойного промысла к фабричному производству: секрет из глубины веков

Интересно, что окрестности Пошехонья никогда не славились месторождениями золота. Несмотря на это, именно здесь, начиная с семнадцатого века, мастера освоили золотобойный промысел.

Они научились превращать куски благородного металла в листы толщиной всего в человеческий волос. Со временем это древнее ремесло совершенствовалось, и к середине девятнадцатого века оно трансформировалось в первые производственные мастерские.

Технология создания сусального золота была трудоемкой и требовала филигранной точности. Мастер пропускал металл через специальные валы, вращающиеся в противоположных направлениях.

Этот процесс позволял превратить обычный кусок золота в тончайшую ленту, которую затем тщательно нарезали на пластины. После этого квадраты из драгоценного металла подвергались многократной проковке молотом, становясь все тоньше.

Между слоями металла для дальнейшей обработки использовали специальные прокладки, изготовленные из кишок крупного рогатого скота.

Изделия, покрытые таким сусальным золотом, приобретали вид, будто они выполнены из единого, цельного куска благородного металла, что придавало им особую величественность.

Труд юных мастеров и советский завод: сила молота и шепот сквозняка

После революции, на основе развившегося промысла, в Ярославской области появился полноценный золотобойный завод.

Примечательно, что производство золотых пластин на предприятии времен СССР, несмотря на его индустриальный масштаб, во многом сохранило кустарный характер.

Основную массу работников, сопряженную с тяжелым физическим трудом, составляли подростки.

Их восьмичасовой рабочий день был наполнен монотонной, но ответственной работой. Юные сотрудники орудовали молотами весом от трех до десяти килограммов, превращая восьмиграммовую золотую ленту в порядка восьмидесяти квадратов.

Из каждого такого квадрата им предстояло выковать шестьсот тончайших листов сусального золота. Все эти крошечные листы затем аккуратно собирались в так называемые «книжки», каждая из которых содержала около трех граммов драгоценного металла.

Золотобойный цех в Пошехонье располагался в обычном деревянном доме. Окна во время работы держать открытыми было строжайше запрещено.

Малейший сквозняк мог сдуть невесомые листы золота со столов, поставив под угрозу всю проделанную работу. Это означало, что работникам приходилось подолгу находиться в душных, непроветриваемых помещениях, выполняя свою кропотливую задачу.

Несмотря на скромное расположение цеха, продукцией этого завода украшались самые значимые объекты страны. Купола величественной Киево-Печерской лавры, знаменитый фонтан «Самсон» в Петродворце, фасад Большого театра в Москве, кремлевские соборы и фонтаны на ВДНХ — все они сияют благодаря сусальному золоту, произведенному в Пошехонье.

Завод в Ярославской области прекратил свою деятельность в семидесятых годах прошлого века. Причинами стали внедрение механизации процессов и последующий переезд производства на более современные площадки.

«Душа металла»: пластичность золота как ключ к совершенству

Возможность создавать столь тончайшие золотые листы обусловлена уникальными, почти волшебными свойствами самого желтого металла.

Благодаря своей исключительной ковкости и пластичности, золото обладает способностью растягиваться в тонкую, длинную проволоку без каких-либо видимых дефектов.

Именно эти природные качества позволяют даже небольшую массу драгоценного металла преобразовывать в материал, который может покрывать огромные площади.

Современные технологии позволяют производить пластины золота толщиной всего 100 нанометров, что является настоящим достижением человеческой мысли.

Золотой след на тысячах квадратных метров: рекордный расход драгоценного металла

Несмотря на кажущуюся расточительность, расход сусального золота при покрытии крупных объектов относительно невелик. Это объясняется его невероятной тонкостью и способностью покрывать большие площади при минимальном весе.

В качестве показательного примера можно привести декор большого зала Екатерининского дворца в Пушкине.

На обработку площади более 800 квадратных метров было потрачено всего девять килограммов золота — цифра, поражающая своей экономичностью при столь грандиозном результате.

Это подчеркивает уникальность и эффективность использования сусального золота в качестве декоративного элемента.