Вернул — доказывай: петербуржцу пришлось через суд подтверждать возврат товара на маркетплейс

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу Александра Кудряшова, который обратился с требованием взыскать с ООО «Вайлдберриз» денежные средства, штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки из-за сложностей, возникших после покупки телевизора на маркетплейсе, сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В декабре прошлого года Кудряшов приобрёл телевизор стоимостью 76 тысяч рублей и через несколько дней обнаружил заводской дефект.

После выявления неисправности он обратился в магазин, сопроводив заявление доказательствами в виде фото и видеозаписей.

Уже 9 января следующего года мужчине пришло уведомление о согласии на возврат денежных средств и необходимости вернуть товар в магазин. На следующий день он передал телевизор и получил соответствующий документ о сдаче.

Затем, спустя некоторое время, ему поступило сообщение от сервиса «Умный дом» о визите курьера для передачи устройства, однако от самой компании «Вайлдберриз» никаких официальных уведомлений не последовало.

Столкнувшись с неясностями, Кудряшов обратился в службу поддержки, предоставив скриншот документа, подтверждающего сдачу телевизора. Курьер, приехавший к нему, пояснил, что нужно забрать товар из магазина для передачи последующему курьеру.

Когда покупатель вновь посетил магазин 28 января, телевизор уже находился на складе, а перечисленные деньги поступили маркетплейсу, однако покупателю средства не были возвращены.

Мужчина обратился к сотрудникам магазина, где ему объяснили, что возврат денежных средств должен был быть произведён при сдаче техники, чего не произошло.

После безуспешных попыток получить деньги Кудряшов направил претензию на имя ООО «Вайлдберриз», которая также осталась без ответа.

На судебное заседание представитель компании не явился, однако ранее в суд был направлен отзыв, в котором отмечалось, что «Вайлдберриз» не является надлежащим ответчиком, а ответственность лежит на ООО «МВМ» как на продавце товара.

Суд, рассмотрев материалы, пришёл к выводу, что у истца имеется заявление о сдаче техники, в котором отмечено, что возврат средств должен быть произведён маркетплейсом в течение 30 дней, однако на момент рассмотрения дела деньги возвращены не были.

Таким образом, требования покупателя признаны обоснованными. Решением суда с компании в его пользу взысканы следующие суммы:

76 тысяч рублей — основная сумма покупки;

76 тысяч рублей — неустойка;

5 тысяч рублей — компенсация морального вреда;

78,5 тысяч рублей — штраф;

895 рублей — почтовые расходы.

Кроме того, ответчик обязан внести в доход городской казны госпошлину в размере 8 635 рублей.

Ранее стало известно, что экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по развитию конкуренции в сфере информационных технологий выступил за пересмотр новых правил, касающихся продавцов на маркетплейсах «Озон» и «Вайлдберриз».