С 1 января — льготы на выбор: многодетные семьи в Ленобласти сами решат, какую меру поддержки получить

Опубликовано: 26 ноября 2025 11:15
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В некоторых регионах для получения автомобиля или денежной выплаты семье требуется воспитывать не менее шести детей.

В Ленинградской области с начала 2026 года начнет действовать новая поддержка для больших семей, где воспитываются шесть и более детей.

Родителям будет предложено сделать выбор между денежной выплатой в размере 3 миллионов рублей на приобретение или улучшение жилья и получением нового просторного автомобиля.

Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал об этой инициативе в своём телеграм-канале. Он сообщил:

"Сегодня передали ключи от новых микроавтобусов 11 многодетным семьям",

— отметил глава области.

Ранее стало известно, что единовременной материальной помощью воспользовались свыше ста беременных студенток в Санкт-Петербурге. Эта мера оказалась востребованной среди будущих матерей, обучающихся в вузах.

Автор:
Юлия Аликова
Город
