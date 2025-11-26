С 1 января — льготы на выбор: многодетные семьи в Ленобласти сами решат, какую меру поддержки получить

В Ленинградской области с начала 2026 года начнет действовать новая поддержка для больших семей, где воспитываются шесть и более детей.
Родителям будет предложено сделать выбор между денежной выплатой в размере 3 миллионов рублей на приобретение или улучшение жилья и получением нового просторного автомобиля.
Губернатор региона Александр Дрозденко рассказал об этой инициативе в своём телеграм-канале. Он сообщил:
"Сегодня передали ключи от новых микроавтобусов 11 многодетным семьям",
— отметил глава области.
Ранее стало известно, что единовременной материальной помощью воспользовались свыше ста беременных студенток в Санкт-Петербурге. Эта мера оказалась востребованной среди будущих матерей, обучающихся в вузах.