Не трогайте «примерзших» птиц: петербуржцам рассказали, чем такая доброта оборачивается
Не трогайте «примерзших» птиц: петербуржцам рассказали, чем такая доброта оборачивается

Опубликовано: 26 ноября 2025 10:15
Спасательные службы напомнили гражданам о необходимости воздержаться от выхода на лёд из соображений безопасности.

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о том, что не стоит пытаться самостоятельно спасать птиц, примерзших к поверхности водоемов в начале зимы. Об этом сообщили представители службы спасения животных «Кошкиспас».

С наступлением холодов случаются резкие колебания температур, и возрастает риск того, что водоплавающие, оставшиеся зимовать птицы, примерзают.

Зоозащитники пояснили: ослабленные или травмированные птицы не покидают водоемы, где проводят зиму. У таких особей есть опасность примерзнуть к ледяной поверхности лапками либо крыльями.

По словам специалистов, если кажется, что птица попала в беду, сначала нужно выяснить, действительно ли она нуждается в помощи.

Специалисты советуют: чтобы проверить, примерзла ли птица, следует попытаться отпугнуть ее — например, сделать движение сумкой или пакетом.

Если после испуга птица не проявляет беспокойства, не пытается вырваться и на перьях нет комков льда, то, скорее всего, она просто отдыхает. В подобных случаях вмешательство не требуется.

Если появляется подозрение, что птица нуждается в помощи, но нет уверенности в этом, рекомендуется обратиться в профильную службу. Зоозащитники особо подчеркивают: выходить на лед крайне опасно для жизни.

Ранее сообщалось, что Петербург ждет недолгая оттепель, но после нее непогода вновь вернется в город.

Автор:
Юлия Аликова
Город
