Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни

Опубликовано: 24 ноября 2025 13:15
Водопад Метсямикли
Городовой ру

Он скромнее известных водопадов, но хранит древнюю легенду карельских духов.

Недалеко от Сортавалы, в глубине карельских лесов, скрыт водопад, о котором редко пишут путеводители. Метсямикли уступает Кивачу в высоте, но не в характере. Его струи не падают отвесно, а бегут по каменным уступам, образуя каскад — живой и изменчивый. Весной он шумит и пенится, летом становится прозрачнее и спокойнее, осенью растворяется в золоте листвы.

Вода стекает по скалам, заросшим мхом и можжевельником. Здесь нет шумных туристических троп и ограждений — только узкая тропинка и шелест хвои.

Экопарк, который растёт вокруг

Рядом с водопадом постепенно развивается небольшой экопарк. Его обустраивают энтузиасты — расчистили тропу, установили мостки, сделали места отдыха и деревянные настилы, чтобы сохранить почву и мхи.

В планах — смотровые площадки и экологические маршруты вдоль реки. Но главное, что здесь стараются сохранить: ощущение дикой природы. Даже летом, когда на водопаде бывают гости, вокруг слышно только воду и ветер.

Легенды Метсямикли

О названии водопада ходят разные истории. По одной версии, слово Метсямикли переводится с карельского как "медвежий угол".

По другой — это "место, где поют камни". Так его называли финны, жившие здесь до войны: в половодье шум падающей воды слышен за сотни метров, и кажется, будто поют скалы.

А ещё местные рассказывают о лесном духе — Метсямикли, который принимает облик медведя. Он хранит водопад и не любит, когда к нему приходят без уважения.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
