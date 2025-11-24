Можно ли завтракать яйцами каждый день: диетолог расставила все точки над i

Многие употребляют их на регулярной основе, но стоит ли?

Яйца давно стали стандартным завтраком, но вместе с популярностью вокруг них появилось и много страхов. Диетолог Сьюзен Кэмпбелл объяснила, кому этот продукт подходит ежедневно, а кому стоит есть реже.

Полезны ли яйца

Одно яйцо — это 6 г белка и набор важных веществ: витамины A, E, B12, фолат и лютеин. Они поддерживают зрение, кожу, работу нервной системы и помогают вырабатывать клетки крови. Желток содержит жиры и холестерин, но также обладает антиоксидантными свойствами.

Можно ли есть их ежедневно

По словам диетолога, здоровый человек может спокойно есть одно яйцо в день. Если есть проблемы с сердцем, диабет 2 типа или повышенный холестерин — тогда лучше ограничиться 3–4 яйцами в неделю.

Кэмпбелл напоминает: вреднее не само яйцо, а то, как его готовят. Насыщенные животные жиры — масло, сало, бекон — действительно могут повышать «плохой» холестерин.

Несколько важных советов

недоваренный желток сохраняет больше пользы;

сырые яйца небезопасны из-за риска сальмонеллы;

полностью исключить яйца из рациона можно, если питание разнообразное — все их вещества есть и в других продуктах.

Кратко: яйца — полезный продукт, но меру и состояние здоровья учитывать обязательно.