Кому в Петербурге заплатят повышенную пенсию: стали известны точные цифры и условия

В Петербурге и Ленобласти более 240 тысяч жителей старше 80 лет получают повышенную пенсию — им автоматически назначается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. В 2025 году это 8907,70 рубля, а после 80-летия — уже 17 815,40 рубля в месяц.
Кто именно получает повышенную пенсию
-
Все пенсионеры старше 80 лет, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
-
Только получатели страховой пенсии по старости — для других категорий повышение не предусмотрено.
-
Оформление происходит автоматически — заявления писать не нужно.
Сколько долгожителей в регионе
В возрасте 80–89 лет — около 205 тысяч человек. Ещё 550 жителей региона уже отметили 100-летие. Больше всего долгожителей в Петербурге живёт в Калининском районе, а в области — в Гатчинском районе.
Что ещё изменилось
С 2025 года жителям, достигшим 80 лет, автоматически начисляется и надбавка за уход, которая раньше оформлялась только по заявлению.
Коротко: если петербуржцу или жителю Ленобласти исполнилось 80 лет, его пенсия удваивается — и никаких походов в СФР не нужно.