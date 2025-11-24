Городовой / Общество / Кому в Петербурге заплатят повышенную пенсию: стали известны точные цифры и условия
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тучи с подвохом: Петербург накроет мокрый снег Город
Между Ладогой и Выборгом: жизнь в «тисках» новгородского пограничья Учеба
Ладога VIII-IX веков - деревня или нечто большее? Учеба
Очаг, куда хочется вернуться: секреты создания идеальной атмосферы вокруг камина Общество
Не только от врагов: зачем Ладоге понадобилась каменная цитадель Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Кому в Петербурге заплатят повышенную пенсию: стали известны точные цифры и условия

Опубликовано: 24 ноября 2025 13:30
пенсионеры
Кому в Петербурге заплатят повышенную пенсию: стали известны точные цифры и условия
Фото: Городовой.ру

Разбираемся в нюансах.

В Петербурге и Ленобласти более 240 тысяч жителей старше 80 лет получают повышенную пенсию — им автоматически назначается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. В 2025 году это 8907,70 рубля, а после 80-летия — уже 17 815,40 рубля в месяц.

Кто именно получает повышенную пенсию

  • Все пенсионеры старше 80 лет, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

  • Только получатели страховой пенсии по старости — для других категорий повышение не предусмотрено.

  • Оформление происходит автоматически — заявления писать не нужно.

Сколько долгожителей в регионе

В возрасте 80–89 лет — около 205 тысяч человек. Ещё 550 жителей региона уже отметили 100-летие. Больше всего долгожителей в Петербурге живёт в Калининском районе, а в области — в Гатчинском районе.

Что ещё изменилось

С 2025 года жителям, достигшим 80 лет, автоматически начисляется и надбавка за уход, которая раньше оформлялась только по заявлению.

Коротко: если петербуржцу или жителю Ленобласти исполнилось 80 лет, его пенсия удваивается — и никаких походов в СФР не нужно.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью