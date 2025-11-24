Городовой / Общество / От огурцов к мочёной голубике: бармен рассказал об исконно русских закусках, которые теперь модные по всему миру
От огурцов к мочёной голубике: бармен рассказал об исконно русских закусках, которые теперь модные по всему миру

Опубликовано: 24 ноября 2025 09:00
закуска
Фото: Городовой.ру

Атрибут отличного застолья.

Солёный огурец под стопку — это не просто традиция, а уже почти мем. Но, как выяснил «Городовой», сегодня классическая русская закуска переживает второе рождение — и делает это неожиданно модно. В барах её подают как сложный гастрономический акцент, а не «домашнюю простоту».

Шеф-бармен Touche Илья Иваненко объясняет, что сейчас солёные и мочёные продукты возвращаются в культуру, но уже как часть мирового тренда на ферментацию.

«Традиционные соленые и моченые продукты сейчас переживают ренессанс, но в новой форме», — говорит он.

Сегодня на столе появляются не только огурцы или капуста. Гости пробуют:

  • ферментированный грейпфрут с имбирём,
  • квашеную репу с тмином,
  • мочёную голубику,
  • арбузы с хреном,
  • антоновские яблоки в ржаной соломе.

Главный секрет — натуральная молочная кислота, которая «обнуляет» вкусовые рецепторы и делает каждый новый глоток алкоголя чище.

Современная барная культура также вытаскивает на свет «жировые» и «умами»-закуски: сало, сельдь, копчёную рыбу, холодец, икру, паштеты.

Русская закуска неожиданно стала гастрономической модой: сочетанием ферментации, жирности и умами, которое идеально ложится на ледяную водку, вермут или выдержанные дистилляты.

И если раньше это была «домашняя необходимость», то теперь — полноценный элемент высокой барной кухни.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
