«Яко мужская персона»: чем запомнилось 24 ноября в истории Петербурга

Что изменил этот день в истории России?

Календарь хранит множество дат, но некоторые из них обладают особой значимостью, отмечая поворотные моменты в истории.

24 ноября — одна из таких дат, наполнившаяся событиями, от королевских наград и государственных указов до рождения новых технологий.

1714: легенда ордена Святой Екатерины

24 ноября 1714 года стало знаковым днем для Екатерины Алексеевны. В этот день она была удостоена ордена Святой Екатерины. Согласно легенде, во время Прусского похода русская армия оказалась в окружении турецкого войска.

Екатерина, не колеблясь, пожертвовала все свои драгоценности, чтобы подкупить турецкого командующего Мехмед-пашу. Этот смелый шаг позволил русским заключить перемирие и вырваться из опасной ловушки.

Именно за этот подвиг Петр I лично вручил ей новоучрежденную кавалерию ордена. Как было зафиксировано в «Гистории Свейской войны»:

«… сам наложил на ея величество новоучиненную кавалерию ордена Святыя Екатерины, который орден учинен в память бытности ее величества в баталии с турки у Прута, где в такое опасное время не яко жена, но яко мужская персона видима всеми была…»

1717: государственный призрение Петра I

Спустя три года, 24 ноября 1717 года, Петр I издал указ, положивший начало масштабной борьбе с нищенством на государственном уровне.

Бродяжничество на протяжении многих десятилетий представляло собой серьезную проблему для российского государства.

С приходом к власти Петра Великого начался новый этап в истории благотворительности — последовательное проведение государственной политики призрения. Власти стремились влиять и на частное, и на земско-приходское призрение.

Новая система оставляла за государством право создавать обязательные к исполнению нормы, основывалась на осуждении нищенства и запрещала подавать милостыню профессиональным нищим.

Еще в 1705 году власти предписали отлавливать нищих, а их выручку конфисковывать.

1718: пивоваренный бум Петра I

24 ноября 1718 года ознаменовалось еще одним важным событием, связанным с именем Петра I. Император издал указ о создании первого в Петербурге пивоваренного завода на Выборгской стороне.

Завод должен был обеспечивать нужды флота, для чего было поручено построить каменную пивоварню и деревянные погреба, способные вместить 6 тысяч бочек.

Пивоварня открылась именно 24 ноября, положив начало новому этапу в производстве пива в столице.

1873: бронзовый монумент Екатерины Великой

24 ноября 1873 года в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятника Екатерине Великой. Монумент, созданный по проекту художника М.О. Микешина, был установлен в сквере на Невском проспекте.

Церемония открытия прошла в присутствии членов царской семьи.

Статуя императрицы, изготовленная на бронзолитейном заводе Кохуна, потребовала почти 50 тонн бронзы. Екатерина II изображена в длинной, ниспадающей складками мантии, стоящей на колоколообразном постаменте.

У основания монумента расположились фигуры выдающихся деятелей той эпохи: дипломат А.А. Безбородко; просветитель И.И. Бецкой; княгиня Е.Р. Дашкова; поэт и государственный деятель Г.Р. Державин; граф А.Г. Орлов-Чесменский; князь Г.А. Потемкин-Таврический; граф П.А. Румянцев-Задунайский; генералиссимус А.В. Суворов; адмирал В.Я. Чичагов.