Из сугробов — в лужи: Колесов предрёк Петербургу неделю погодных качелей

В начале недели в Санкт-Петербурге выпал обильный снег, при этом температура держалась около нуля.
По сообщениям главного синоптика города Александра Колесова, к середине дня в понедельник слой снежного покрова достиг пяти сантиметров, количество осадков составило 4–5 миллиметров.
В таких условиях дороги становятся скользкими и влажными, что влияет на передвижение автотранспорта.
Согласно прогнозу, переменчивая погода сохранится и в ближайшие дни. Ожидается, что температура воздуха будет стабильно находиться в районе нуля, продолжится снегопад. Однако уже в середине рабочей недели начнется временное похолодание.
Во второй половине недели прогнозируется уменьшение облачности и прекращение осадков. Температура по ночам опустится до -2…-4 градусов. Днем температура останется около нуля.
С четверга вновь ожидается ухудшение погодных условий: свежий циклон принесет в город новые снегопады. Как отмечает Александр Колесов, к концу недели в Санкт-Петербург вернется кратковременная оттепель. Уже в пятницу прогнозируется потепление до +2…+4 градусов.
Жителей северной столицы заранее предупреждали о повышенной вероятности образования мокрого снега и гололеда 24 ноября. Подобные явления создают дополнительные сложности для пешеходов и автомобилистов. Эксперты рекомендуют быть осторожнее на улицах города.