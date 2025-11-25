Городовой / Город / Из сугробов — в лужи: Колесов предрёк Петербургу неделю погодных качелей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Дороже, но свободнее: новые тарифы на парковку уменьшили поток машин в центре Петербурга Город
Песок раздора: петербургских дворников на Васильевском отчитали за обработку детской площадки Город
До 200 тысяч рублей за доставку: в Петербурге курьерам пророчат «золотые» зарплаты Город
Зима стучится, а вердикта нет: Парголово доказывает готовность, ГАТИ не соглашается Город
Хотели чужую жилплощадь: квартиру умершей пенсионерки на Будапештской в Петербурге изъяли у мошенников в собственность района Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт

Из сугробов — в лужи: Колесов предрёк Петербургу неделю погодных качелей

Опубликовано: 25 ноября 2025 04:30
Из сугробов — в лужи: Колесов предрёк Петербургу неделю погодных качелей
Из сугробов — в лужи: Колесов предрёк Петербургу неделю погодных качелей
Городовой ру

В Санкт-Петербурге, по данным синоптика Колесова, выпало около пяти сантиметров снега.

В начале недели в Санкт-Петербурге выпал обильный снег, при этом температура держалась около нуля.

По сообщениям главного синоптика города Александра Колесова, к середине дня в понедельник слой снежного покрова достиг пяти сантиметров, количество осадков составило 4–5 миллиметров.

В таких условиях дороги становятся скользкими и влажными, что влияет на передвижение автотранспорта.

Согласно прогнозу, переменчивая погода сохранится и в ближайшие дни. Ожидается, что температура воздуха будет стабильно находиться в районе нуля, продолжится снегопад. Однако уже в середине рабочей недели начнется временное похолодание.

Во второй половине недели прогнозируется уменьшение облачности и прекращение осадков. Температура по ночам опустится до -2…-4 градусов. Днем температура останется около нуля.

С четверга вновь ожидается ухудшение погодных условий: свежий циклон принесет в город новые снегопады. Как отмечает Александр Колесов, к концу недели в Санкт-Петербург вернется кратковременная оттепель. Уже в пятницу прогнозируется потепление до +2…+4 градусов.

Жителей северной столицы заранее предупреждали о повышенной вероятности образования мокрого снега и гололеда 24 ноября. Подобные явления создают дополнительные сложности для пешеходов и автомобилистов. Эксперты рекомендуют быть осторожнее на улицах города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью