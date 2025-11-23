Город, который вписан во Вселенную: кто назвал астероид Ленинградом

О том, что имя города можно носить кораблю, улице или научному институту, знают все. Но далеко не каждый петербуржец догадывается: где-то между Марсом и Юпитером по орбите движется небесный объект, названный в честь Ленинграда.
Как его открыли
22 октября 1968 года астроном Тамара Смирнова обнаружила в Крымской астрофизической обсерватории новый объект главного пояса. После подтверждения наблюдений ему присвоили номер 2046, а затем — имя в честь Ленинграда, города-героя, чья роль в истории страны была хорошо известна всему миру.
Смирнова — одна из самых результативных советских исследовательниц малых тел Солнечной системы. Она открыла более сотни астероидов, но этот стал одним из самых символичных.
Почему именно Ленинград
В середине XX века небольшим планетам часто давали имена, связанные с важными историческими событиями или городами, сыгравшими значимую роль в судьбе страны. Ленинград, переживший блокаду и ставший символом стойкости, логично оказался среди таких названий.
Примечательно, что астероид сохраняет своё имя даже после переименования города — в официальных каталогах он навсегда останется Leningrad.
Что это за объект
Астероид "Ленинград" — небольшой представитель главного пояса. Он обращается вокруг Солнца в стабильной орбите и ничем внешне не напоминает Северную столицу. Его значимость — не в размерах, а в самом факте существования: лишь единицы городов мира имеют «космических тёзок».
Небольшая, но заметная часть истории
Теперь, наряду с архитектурой, музеями и литературой, память о городе живёт ещё и среди звёзд. Астрономы по всему миру, работая с каталогом малых планет, неизбежно встречают знакомое имя — Leningrad, закреплённое в космической номенклатуре ровно так же надёжно, как и на земных картах.