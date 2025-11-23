Два без ответа на берегу Волги: «Зенит» увозит победу из Нижнего Новгорода

Футболисты из Санкт-Петербурга одержали победу в гостевом поединке над коллективом «Пари НН» в рамках шестнадцатого тура Российской Премьер-Лиги, завершив встречу с результатом 2:0. Первый гол забил Максим Глушенков, открыв счёт, а спустя некоторое время, на 69-й минуте, полузащитник Маркус Вендел удвоил преимущество своей команды. До перерыва зрители не стали свидетелями забитых мячей.
Встреча проходила 23 ноября на поле «Совкомбанк Арены» в Нижнем Новгороде. Исполнять обязанности главного судьи был приглашён Инал Танашев.