Неудобная правда об истории новогодней ёлки в Петербурге: от Петра I до Дворцовой

Обычай украшать хвойные деревья — новогодние или рождественские ёлки — пришёл в Россию из Европы через Петра I, который в конце XVII — начале XVIII века перенёс празднование Нового года на 1 января и поручил украшать дома и улицы еловыми и сосновыми ветвями к новогоднему празднику.
Первые елки в Петербурге
В XIX веке в Санкт-Петербурге традиция украшения ёлки стала модным явлением: в домах немецких поселенцев и дворян елки наряжали фруктами, свечами и игрушками. Первые рождественские ёлки украшались в петербургских дворцах — например, по инициативе императрицы Александры Фёдоровны ёлки появлялись в покоях Большого и Аничкова дворцов в 1818–1828 годах.
Первая публичная елка в России — тоже здесь
В 1852 году в Санкт-Петербурге была установлена первая общественная рождественская ёлка России — в здании Екатерингофского (ныне Московского) вокзала, украшенная игрушками, сладостями и свечами. Это событие считается важной вехой в становлении традиции уличных и публичных ёлок.
Ёлка на Дворцовой площади
Как и во многих европейских городах, с развитием массовых новогодних праздников в СССР идея публичной главной ёлки переместилась на центральные площади.
В 1937 году в Ленинграде (так тогда называли Петербург) на Дворцовой площади впервые установили большую общегородскую ёлку с новогодними украшениями — но без христианской символики.
Тогда, в духе советской символики, ёлка венчалась красной пятиконечной звездой, а украшения могли включать не только гирлянды, но и тематические муляжи продуктов, отражавшие эпоху.
Новая роль ёлки в XX–XXI веках
После Великой Отечественной войны и в послевоенные годы традиция устанавливать новогоднюю ёлку на Дворцовой площади укрепилась как часть праздничных городских гуляний и торжеств. Сегодня главная ёлка Петербурга — высокая живая ель — ежегодно украшает площадь, её огни торжественно зажигают в декабре в присутствии властей и тысяч жителей и гостей города.