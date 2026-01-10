Городовой / Город / Неудобная правда об истории новогодней ёлки в Петербурге: от Петра I до Дворцовой
Неудобная правда об истории новогодней ёлки в Петербурге: от Петра I до Дворцовой

Опубликовано: 10 января 2026 13:00
 Проверено редакцией
Ёлка на Дворцовой площади
Неудобная правда об истории новогодней ёлки в Петербурге: от Петра I до Дворцовой
Городовой ру

Традиция, пришедшая из дворцов, со временем стала общей для всего города.

Обычай украшать хвойные деревья — новогодние или рождественские ёлки — пришёл в Россию из Европы через Петра I, который в конце XVII — начале XVIII века перенёс празднование Нового года на 1 января и поручил украшать дома и улицы еловыми и сосновыми ветвями к новогоднему празднику.

Первые елки в Петербурге

В XIX веке в Санкт-Петербурге традиция украшения ёлки стала модным явлением: в домах немецких поселенцев и дворян елки наряжали фруктами, свечами и игрушками. Первые рождественские ёлки украшались в петербургских дворцах — например, по инициативе императрицы Александры Фёдоровны ёлки появлялись в покоях Большого и Аничкова дворцов в 1818–1828 годах.

Первая публичная елка в России — тоже здесь

В 1852 году в Санкт-Петербурге была установлена первая общественная рождественская ёлка России — в здании Екатерингофского (ныне Московского) вокзала, украшенная игрушками, сладостями и свечами. Это событие считается важной вехой в становлении традиции уличных и публичных ёлок.

Ёлка на Дворцовой площади

Как и во многих европейских городах, с развитием массовых новогодних праздников в СССР идея публичной главной ёлки переместилась на центральные площади.

В 1937 году в Ленинграде (так тогда называли Петербург) на Дворцовой площади впервые установили большую общегородскую ёлку с новогодними украшениями — но без христианской символики.

Тогда, в духе советской символики, ёлка венчалась красной пятиконечной звездой, а украшения могли включать не только гирлянды, но и тематические муляжи продуктов, отражавшие эпоху.

Новая роль ёлки в XX–XXI веках

После Великой Отечественной войны и в послевоенные годы традиция устанавливать новогоднюю ёлку на Дворцовой площади укрепилась как часть праздничных городских гуляний и торжеств. Сегодня главная ёлка Петербурга — высокая живая ель — ежегодно украшает площадь, её огни торжественно зажигают в декабре в присутствии властей и тысяч жителей и гостей города.

Автор:
Елизавета Астахова
