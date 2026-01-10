Дорога с подвохом: гениальный обман РЖД с путями в Петербург позволяет сэкономить миллионы

Вопрос о реальном расстоянии между Санкт-Петербургом и Москвой давно будоражит умы энтузиастов. Если верить устаревшим картам и служебным документам, между столицами сохраняется изгиб, значительно увеличивающий пробег.

Однако фактическое положение дел на Октябрьской железной дороге — это история о технологическом прогрессе, катастрофах и невероятной бюрократической хитрости.

Участок, о котором идет речь, был существенно выпрямлен.

Катастрофа и новая траектория

На топографических картах конца 90-х годов XX века отчетливо виден изгиб пути на одном из ключевых участков маршрута.

Этот изгиб существовал до того, как произошла страшная катастрофа — крушение пассажирского поезда №612 сообщением Невель-Санкт-Петербург, известное как крушение на Веребьинском обходе в ночь с 25 на 26 января 2000 года.

Поезд, стремясь наверстать расписание и двигавшийся со скоростью 120 км/ч, врезался в хвост грузового состава, остановившегося из-за неисправности светофора.

После этого инцидента или в связи с общими работами по модернизации путь был спрямлен. Новое положение маршрута, как видно на современных схемах, например, поезда №001 «Красная стрела», больше не имеет старого “крючка”.

Аномалия в служебном расписании

Самое удивительное открывается при изучении служебных документов. В служебном расписании легендарной «Красной стрелы» до сих пор приводится старый километраж на перегоне Мстинский мост — Торбино.

Старое расписание фиксирует здесь 27 км. Однако точные измерения по железнодорожному полотну с помощью Яндекс.Карт показывают совсем другую картину. Фактическое расстояние составляет всего 21,6 км.

“Вот вам и 5,4 км разницы между старым и новым маршрутом после спрямления”, — констатируется факт сокращения пути.

Хотя эти 6 километров критически не влияют на попадание всего Санкт-Петербург — Москва в один тарифный диапазон, они создают прецедент для других, более длинных маршрутов, где даже небольшая погрешность может оказаться роковой для расчета.

Цена перемен

Загадка усугубляется появлением новых остановочных пунктов (о.п.) после спрямления линии. Например, на Октябрьской дороге имеются о.п. 204 км и о.п. 213 км.

Логика подсказывает, что между ними должно быть около 9 километров, но фактическое расстояние, измеренное по пути, составляет всего 4,13 км.

Эксперты отмечают, что переименование и перенос километровых и пикетных столбов на участке в сотни километров — это не просто косметический ремонт.

“Менять километровые столбы и пикетные столбы на участке несколько сотен километров неразумно и дорого. Это смена режимных карт, смена ТРА станций”, — отмечают опытные машинисты.

Вся система навигации, тормозные расстояния, инструкции — все завязано на старых отметках.

“Каждый машинист знает, на каком километре притормозить, на каком разогнаться. А после смены придётся переучиваться”.

Самое примечательное — названия этих новых остановочных пунктов сознательно привязывались к “виртуальному” километражу, а не к реальному.

Это демонстрирует, что в железнодорожном мире старая документация позволяет сэкономить миллионы рублей. И это мы взяли за основу только дорогу в Петербург. Что говорить о новшествах по всей стране.

Как замечает один из наблюдателей, ссылаясь на библейский образ: “Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя”, намекая на необходимость пересмотра устаревших карт.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.