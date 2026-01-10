Городу на него «плевать»: под Петербургом почти рухнул дворец простолюдинки, ставшей княгиней

Этот дворец был построен ради частной жизни, а стал памятником эпохи.

В стороне от привычных туристических маршрутов Царского Села стоит здание, которое почти не вспоминают в экскурсиях. Это дворец Ольги Палей — морганатической супруги великого князя Павла Александровича, женщины с необычной судьбой и единственной, кто при жизни получил княжеский титул.

Сегодня дворец заброшен, но его история не потеряла остроты.

История, начавшаяся вне правил

Их отношения начались в конце XIX века. Тогда Ольга Пистолькорс была замужем, а Павел Александрович — вдовцом. В 1897 году у них родился сын Владимир, что сделало связь публичной и вызвало громкий скандал при дворе. Император Николай II запретил Павлу вступать в брак, и пара оказалась перед выбором: либо разрыв, либо жизнь вне России.

В 1902 году, не получив разрешения, они обвенчались в Ливорно. За нарушение династического закона Павел был лишён воинских званий и изгнан за пределы страны; Ольга — отлучена от придворного круга.

Лишь через шесть лет, в 1908 году, им позволили вернуться в Россию. Тогда же Ольга получила титул графини Гогенфельзен, а в 1915 году — княжеский титул, став Палей.

Дом, построенный вопреки обстоятельствам

Здание возводили в 1911–1914 годах по проекту архитектора Карла Шмидта. Владельцы много лет жили во Франции, и дворец во многом повторял французские формы: неоклассика, эхо Малого Трианона, строгие линии.

Интерьеры оформляли французские мастера, мебель заказывали в Париже. Здесь хранились личные коллекции — живопись, декоративное искусство, редкие предметы.

Жизнь, изменённая войной и революцией

Во время Первой мировой в здании открыли лазарет для раненых. В 1918 году дворец стал музеем — сама Ольга проводила экскурсии. После революции судьба дома резко изменилась: его интерьеры разобрали, коллекции вывезли, само здание стало одной из точек хранения царскосельских собраний. Позднее здесь располагался Дом партийного просвещения.

Судьба семьи оказалась трагичной: Павел Александрович был расстрелян в январе 1919 года. Ольга уехала сначала в Финляндию, затем во Францию.

Сегодня — тишина и следы времени

В XX веке дворец пережил войну, пожар, перестройки и потерю оригинального облика. С 1950-х годов здание занимало военное училище, что изменило планировку и фасады: появилась надстройка, перестроен входной портик, утрачена лепнина.

После закрытия училища дворец долго пустовал. В XXI веке его передали детскому ортопедическому институту имени Турнера, но реставрация так и не началась. Здание оказалось заброшенным; в 2024 году оно пострадало от пожара. Сейчас фасады разрушаются, внутри заметны следы времени и утрат.

Дом, построенный как частный мир двух людей, пережил больше, чем был рассчитан: войны, смену эпох, пустоту. Среди дворцов Царского Села он остаётся самым поздним — и, пожалуй, самым уязвимым.