Городовой / Полезное / В дореволюционном Петербурге люди также ленились ходить в магазины: как работала доставка до появления интернета
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Игрушка обернулась ловушкой: в Госдуме рассказали, как на устройствах Apple крадут ваши данные через игры Город
Шашлык без вреда: врач раскрыла неожиданные секреты стройности к лету Город
Петербуржцев испытали небеса: в Пулково меняется расписание рейсов Город
Городу на него «плевать»: под Петербургом почти рухнул дворец простолюдинки, ставшей княгиней Город
Кому достались миллиарды: кто и зачем получил щедрые городские субсидии в Петербурге Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

В дореволюционном Петербурге люди также ленились ходить в магазины: как работала доставка до появления интернета

Опубликовано: 10 января 2026 11:00
 Проверено редакцией
Купеческий модерн
В дореволюционном Петербурге люди также ленились ходить в магазины: как работала доставка до появления интернета
Городовой ру

Покупки привозили домой в тот же день — задолго до приложений и курьерских сервисов.

Сегодня доставка продуктов кажется признаком цифровой эпохи, но в Петербурге она появилась задолго до курьеров и приложений. В начале XX века эту услугу предлагал Елисеевский магазин — самый роскошный гастроном столицы.

Купеческий модерн на Невском

Торговый дом династии Елисеевых открылся на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы в 1903 году. Проект архитектора Гавриила Барановского стал манифестом купеческого модерна: огромные витражи, скульптуры Амандуса Адамсона, зеркала, бронза и электрическое освещение создавали ощущение дворца, а не лавки.

Глобальный ассортимент начала века

Ассортимент соответствовал внешнему эффекту. В магазине продавали деликатесы со всего мира: устрицы, осетров, икру, трюфели, экзотические фрукты. Для Петербурга того времени это была не просто торговля, а демонстрация возможностей глобальной логистики.

Доставка как часть сервиса

Одним из самых неожиданных новшеств стала городская доставка. В начале XX века у торгового дома имелись автомобили, которые развозили покупки по адресам заказчиков. Любой покупатель мог оформить доставку прямо из магазина — продукты привозили в тот же день.

Экзотика поштучно

Елисеевы умели работать и с более широкой публикой. Когда экзотические фрукты были недоступны большинству, здесь начали продавать дольки мандаринов и апельсинов поштучно, завернутые в фантики — как конфеты.

Магазин как городской центр

Магазин был устроен как многофункциональное пространство. Помимо торговых залов, в здании размещались банки, лекционные курсы, театральный зал и ресторан. В подвалах находились винные погреба и холодильные установки.

Идеи, пережившие эпоху

После революции история торгового дома изменилась, но сам принцип — сочетание роскоши, сервиса и технологичности — остался важной частью его легенды.

Автор:
Елизавета Астахова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью