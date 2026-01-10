В дореволюционном Петербурге люди также ленились ходить в магазины: как работала доставка до появления интернета

Сегодня доставка продуктов кажется признаком цифровой эпохи, но в Петербурге она появилась задолго до курьеров и приложений. В начале XX века эту услугу предлагал Елисеевский магазин — самый роскошный гастроном столицы.
Купеческий модерн на Невском
Торговый дом династии Елисеевых открылся на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы в 1903 году. Проект архитектора Гавриила Барановского стал манифестом купеческого модерна: огромные витражи, скульптуры Амандуса Адамсона, зеркала, бронза и электрическое освещение создавали ощущение дворца, а не лавки.
Глобальный ассортимент начала века
Ассортимент соответствовал внешнему эффекту. В магазине продавали деликатесы со всего мира: устрицы, осетров, икру, трюфели, экзотические фрукты. Для Петербурга того времени это была не просто торговля, а демонстрация возможностей глобальной логистики.
Доставка как часть сервиса
Одним из самых неожиданных новшеств стала городская доставка. В начале XX века у торгового дома имелись автомобили, которые развозили покупки по адресам заказчиков. Любой покупатель мог оформить доставку прямо из магазина — продукты привозили в тот же день.
Экзотика поштучно
Елисеевы умели работать и с более широкой публикой. Когда экзотические фрукты были недоступны большинству, здесь начали продавать дольки мандаринов и апельсинов поштучно, завернутые в фантики — как конфеты.
Магазин как городской центр
Магазин был устроен как многофункциональное пространство. Помимо торговых залов, в здании размещались банки, лекционные курсы, театральный зал и ресторан. В подвалах находились винные погреба и холодильные установки.
Идеи, пережившие эпоху
После революции история торгового дома изменилась, но сам принцип — сочетание роскоши, сервиса и технологичности — остался важной частью его легенды.